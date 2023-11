Nach sexistischen Aussagen zu Unions Co-Trainerin Der Schuss des Spielerberaters ging nach hinten los

Es überrascht nicht, dass irgendwer auch mal negativ kommentiert, dass der 1. FC Union eine Interims-Co-Trainerin beschäftigt. Eine Frau im Business Männerfußball, das ist eben eine Erschütterung einer Machowelt. Ein Mann im Profifußball dagegen ist normal. Noch immer müssen Trainerinnen hier und da darum kämpfen, eine Frauenmannschaft trainieren zu dürfen.

Die feste Überzeugung, dass ein männliches Geschlechtsteil essenziell ist, um kickende Männer zu trainieren, ist auch im Jahr 2023 noch in einigen Köpfen drin. Zum Beispiel in dem von Maik Barthel – ein erfahrener Spielerberater, der mit sehr zittrigem Händchen vor ein paar Tagen Unfug auf X gepostet hat – zu Unions neuer Co-Trainerin Marie-Louise Eta.

Von wegen, der deutsche Fußball mache sich lächerlich und wie soll eine Frau dann in die Kabine gehen können ... und so weiter. Wörtlich zitieren lassen sich die Zeilen aus orthografischen Gründen kaum, Barthel hat es geschafft, mehr Wörter falsch als richtig zu schreiben in seiner Nachricht.

Also mit der Rechtschreibung hat er es nicht so, als Fußballer war er nicht so erfolgreich wie Eta, Gleichberechtigung ist wohl nicht sein Ding und in seinem Job als Spielerberater, da darf er eben nicht ungestraft Blödsinn von sich geben. Das sieht auch Kevin Schade so. Der dreimalige Nationalspieler, aktuell beim FC Brentford in der Premier League unter Vertrag, sagte beim Sender Sky: „Ich habe mich von meinem Berater getrennt, da ich seine Haltung und sein Gedankengut absolut nicht teile und auch für mich nicht stehen lassen kann. Ich stehe für Offenheit, Gleichberechtigung und Vielfalt und so möchte ich mich auch repräsentiert fühlen.“

Eine gesunde Reaktion von Kevin Schade, über die sich die Branche freuen sollte – in dem Wissen, dass Veränderungen per se oft skeptisch begleitet und leider auch mal sexistisch kommentiert werden – aber eben nicht von allen. Dass Barthel seinen Unsinn längst gelöscht hat und durch andere unsinnige Kritik am 1. FC Union, der angeblich seine Co-Trainerin „zum Thema“ mache (diesmal nur zwei Rechtschreibfehler!), ersetzt hat, ist schön. Aber der Inhalt der neuen Nachricht lässt nicht darauf schließen, dass er irgendetwas eingesehen hätte.