Nach Todesfällen im Galoppsport Welche Rolle das Tierwohl auf der Rennbahn in Hoppegarten spielt

Der kommende Renntag in Hoppegarten ist auch eine politische Angelegenheit. Der Irish Race Day am Sonntag (erster Start: 10.50 Uhr) steht ganz im Zeichen des Landes, in dem der Galoppsport eine enorme Bedeutung hat. Schätzungen zufolge hat die Vollblutindustrie einen jährlichen wirtschaftlichen Einfluss von 1,8 Millionen Euro und beschäftigt direkt und indirekt 29.000 Menschen.