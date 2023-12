Nach Zittersieg im Pokal Das sind die Schwachstellen der BR Volleys

Es ist ein Satz, den Kaweh Niroomand, Geschäftsführer der BR Volleys, in den vergangenen Jahren wiederholte, wenn er auf die Saisonziele angesprochen wurde: „Der Pokal ist nicht unser Wettbewerb.“ Mehrere Jahre in Folge hatte seine Mannschaft nicht einmal das Finale erreicht und so einen Titel verpasst. Erst im vergangenen Jahr war dies gelungen, nachdem die Volleys mit Mühe und Not im Halbfinale Lüneburg geschlagen hatten.

Ein kleines Déjà-vu erlebten die Berliner am Mittwochabend: da ging es zu Hause erneut im Halbfinale gegen die SVG Lüneburg und auch in diesem Jahr sah es kurzzeitig so aus, als würde der Traum vom Pokal für die Berliner platzen. Nur knapp setzten sie sich schließlich mit 3:2 (25:20, 21:25, 25:19, 16:25, 15:11) durch. „Das wäre beinahe schiefgegangen“, sagte Niroomand. „Lüneburg hat sehr gut gespielt. Das ist genau das, was uns mit allen Mannschaften passiert: sie nehmen das Herz in die Hand und hauen einfach drauf.“

Tatsächlich war das Momentum immer wieder auf Seite der Lüneburger, die sich gegenseitig laustark anfeuerten und motivierten. Obwohl die Volleys stark in den ersten Satz gestartet waren, gelang es ihnen nicht, das Niveau aufrechtzuerhalten. Am Ende machten vor allem die Erfahrung von Kapitän Ruben Schott und die Durchschlagskraft von Marek Sotola den entscheidenden Unterschied. „Wir haben nicht unseren besten Tag erwischt und wir haben es nicht geschafft, dass alle sechs Spieler über längere Phasen konstant gut spielen“, so Niroomand.

Der enge Spielplan setzt den Teams zu

Für die Volleys kam erschwerend hinzu, dass nicht alle Mittelblocker einsatzfähig sind. Tobias Krick kämpft weiterhin mit den Folgen einer Gehirnerschütterung. Nehemiah Mote musste aus familiären Gründen kürzlich nach Australien reisen und absolvierte vor dem Pokalspiel nur eine Trainingseinheit. Timo Tammemaa hat Wadenprobleme. „Wir laufen die ganze Zeit den Verletzungen hinterher“, so Niroomand. „Nur Saso Stalekar ist einigermaßen fit.“

Er führt das vor allem auf den engen Spielplan zurück. „Alle drei Tage stehen Spiele an. Am Samstag geht es nach Freiburg, direkt danach nach Piacenza. Für die Spieler ist das alles andere als gut“, so Niroomand. Gegen Piacenza steht am kommenden Mittwoch das nächste Champions-League-Duell auf dem Programm, nachdem die Volleys gegen Lissabon einen Sieg einfahren konnten und gegen Ankara knapp unterlegen waren.

Auch in schwierigen Phasen halten die BR Volleys als Team zusammen und bestärken sich gegenseitig. © IMAGO/Contrast

Ob es den Berlinern gelingt, mit den europäischen Spitzenteams mitzuhalten, wird maßgeblich davon abhängen, wie gut sie den engen Zeitplan und die Verletzungssorgen managen. „Wir sind gegen Lüneburg gut gestartet und haben in den fünften Gang hochgeschaltet“, resümierte Kapitän Ruben Schott. „Aber danach haben wir zurück in den zweiten Gang geschaltet. Das darf uns nicht passieren. In der Champions League ist sowas unverzeihlich. Auch gegen Lüneburg hätte das schiefgehen können.“

Besonders herausfordernd sei aktuell der Mangel an Trainingstagen, sagt Schott, der Teil des Mannschaftsrates ist. „Wir reisen herum und teilen uns die Halle mit den Füchsen. Wegen der Ausfälle konnten wir selten sechs gegen sechs spielen. Das sollte aber keine Ausrede sein, denn den anderen Mannschaften geht es genauso.“

Sein Team muss sich überdies gerade gegen Spitzenklubs im Aufschlag steigern und in diesem Element mehr Druck aufbauen. „Die nächsten Wochen werden anstrengend. Aber die Stimmung ist nach wie vor gut. Es ist sehr harmonisch und alle versuchen, viel Energie reinzubringen. Die Chemie ist auf jeden Fall da.“

Schott und seinen Kollegen gelang es bereits in der Vergangenheit, in entscheidenden Spielen über die Stimmung zu kommen. Es wäre daher nicht das erste Mal, dass der Teamgeist über die Verletzungssorgen hinweghilft.