Nach zwei Jahren Zwangspause Der Berlin Curling Cup feiert sein Comeback

Für den Vorsitzenden Dirk Hannawald und die anderen rund 30 Mitglieder des Vereins Curling in Berlin ist das kommende Wochenende von ziemlich großer Bedeutung. Nach zwei Jahren Zwangspause wegen der Coronapandemie dürfen sie nun endlich wieder den Berlin Curling Cup in der Eishalle P09 am Glockenturm ausrichten. „Es ist eine wichtige Veranstaltung, um uns zu präsentieren“, sagte der 56-Jährige.

In der Region spielt der Sport, bei dem rund 20 Kilogramm schwere Granitsteine über das Eis gewischt und strategisch sinnvoll in einer Endzone (House) platziert werden müssen, praktisch keine Rolle. In Berlin und Brandenburg ist das Charlottenburger Eis der einzige Ort, um Curling professionell zu praktizieren.

Umso mehr freut man sich, von Freitag bis Sonntag das Turnier für die insgesamt 16 Teams ausrichten zu können. Während in früheren Jahren viele Teams aus dem Ausland anreisten, sind bei der siebten Ausgabe bis auf eine polnische und eine niederländische Delegation ausschließlich deutsche Mannschaften vertreten.

700 Curler gibt es in Deutschland ungefähr

„Man spürt nach den letzten Jahren noch eine gewisse Zurückhaltung bei den Teams, die von weiter anreisen müssen“, weiß Hannawald, „es fehlt noch die Planungssicherheit.“ Auch die gestiegenen Reisekosten spielen eine Rolle. Insofern sei zu erwarten gewesen, dass beim Neustart nicht 24 Mannschaften dabei sind, wie es bei dem letzten Curling Cup 2020 kurz vor der Pandemie der Fall war.

Wettkampfzeiten Am Freitag wird im P09 von 17 bis 21.30 Uhr gecurled.

wird im P09 von 17 bis 21.30 Uhr gecurled. Von 8 bis 16.45 Uhr treten die Teams am Sonnabend gegeneinander an.

gegeneinander an. Zum Abschluss am Sonntag können Besucherinnen und Besucher zwischen 8.30 bis 15.30 Uhr den Sport verfolgen.

In ganz Deutschland gibt es nur rund 700 Curlerinnen und Curler. Größere Zentren sind Hamburg mit rund 400 organisierten Sportlerinnen und Sportlern sowie Füssen in Bayern, wo die Besten des Landes am Bundesstützpunkt trainieren. Wer Deutschland international vertreten will, muss einen Großteil seiner Zeit hier verbringen.

Die Berliner Curler, die mit Andreas Geißinger sogar einen deutschen Meister im Nachwuchs in ihren Reihen haben, betreiben ihren Sport am Montag, wenn das Eis mit den vier Spielflächen, den sogenannten Rinks, für sie reserviert ist. Immer wieder empfangen sie hier auch Neugierige, die das Curling mal ausprobieren wollen.

Insbesondere bei Olympischen Spielen, wenn der Sport hierzulande auch intensiv im Fernsehen zu sehen ist, steigt das Interesse. Auch wenn „wir den Anschluss international etwas verloren haben“, wie Hannawald sagt. Bei den Spielen in Sotschi 2014 war Deutschland letztmalig vertreten.

Die große Hürde, um den Sport in Berlin, aber auch anderswo in größerem Rahmen anbieten zu können, sind die passenden Eisflächen. „Es reicht nicht aus, einfach nur Eis zu haben“, sagt Hannawald, „wir dürfen bei unserem Sport keinerlei Gefälle haben.“

Die Eiszubereitung ist äußerst aufwendig

Während kleinere Unebenheiten zum Beispiel beim Eishockey keine Rolle spielen, würde sich beim Curling das ganze Spiel entscheidend verändern, wenn die Eiszubereitung nicht akribisch vollzogen wird. Zudem müssen kleine Wassertropfen aufgetragen werden, die eine neue Oberfläche bilden. Diese verhindert, dass die Steine festkleben.

Wegen des entsprechenden Vorlaufs, bis die Curler ihrem Sport nachgehen können, sind die Curler darauf hingewiesen, dass sie mehrere Stunden hintereinander auf dem Eis verbringen können. „Wir sind froh über die Eiszeit, die wir bekommen“, sagt Hannawald, „die Konkurrenz in Berlin ist groß.“ Zumal durch das Sportfördergesetz geregelt ist, dass der Verein nicht für die Energiekosten aufkommen muss, die im vergangenen Jahr deutlich gestiegen sind.

Angesichts dieser Rahmenbedingungen machen sich die Berliner Curler keine Illusionen, dass der Sport in absehbarer Zeit einen Schub bekommt und in größerem Stil wächst. Umso wichtiger sind Zusammenkünfte wie am kommenden Wochenende. Wenn es neben persönlichen Kontakten vor allem auch darum geht, nach knapp drei Jahren Pandemie ein Zeichen zu senden, dass die Sportart noch lebt.

