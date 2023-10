Nagelsmann und sein erster DFB-Kader Neuer Bundestrainer, alte Spieler

Da hat der neue Bundestrainer in der für die meisten Deutschen wichtigsten Nationalmannschaft des Landes gleich mal zum Beginn eine Rolle rückwärts in die Vor-Flick-Zeit gemacht. Mats Hummels ist wieder im DFB-Team der Männer, für die anstehende Amerikareise mit den Testspielen der Nationalmannschaft gegen die USA und Mexiko hat Julian Nagelsmann den 34 Jahre alten Verteidiger von Borussia Dortmund ins Aufgebot geholt. Und da haben wir doch schon den ersten Streitpunkt in der für kurze Zeit geplanten Ära des Bundestrainers Nagelsmann, bevor auf dem Platz auch nur ein Grashalm umgeknickt wurde von seinen neuen Jungs.

Mats Hummels ist alt und langsam, sagen seine Kritiker. Er hat aber eine gute Saison bisher gespielt beim BVB und kann führen. Aber er ist nicht besser als vor fünf Jahren und es zeigt eben, dass auch der neue Bundestrainer in der Verteidigung ein Riesenproblem hat. Da hat schon sein Vorgänger Hansi Flick herumgefrickelt und so lange ausprobiert, bis er dann selbst weggefriemelt wurde.

Unter Flick stand Mats Hummels nicht einmal im Aufgebot, mit Joachim Löw hatte er 2021 seine Karriere im Nationalteam beendet, nach 76 Einsätzen. Bereits Nagelsmanns Vor-Vorgänger hatte ihn zwischendurch zwei Jahre nicht nominiert und ihn dann zum – erfolglosen – Ende seiner Karriere als Bundestrainer zur EM 2021 zurückgeholt.

Der misslungenen Rückholaktion von Hummels folgt nun also die nächste Rückholaktion, was irgendwie auch zeigt, wie es um den deutschen Fußball bestellt ist. Vom Wundertrainer Nagelsmann sind eigentlich nicht bedingungslos Wunderdinge zu erwarten auf dem Weg zur Heim-EM 2024. Das Problem ist nur, viele erhoffen sich mit ihm einen Aufschwung.

Und daher steht Nagelsmann nun auch unter besonderer Beobachtung, auch die Berücksichtigung seiner ehemaligen Bayern-Spieler Thomas Müller und Leon Goretzka ist Stoff für Diskussionen. Aber vielleicht lässt man ihn erst mal spielend ausprobieren, den Bundestrainer Nagelsmann, sein geschäftig-fröhliches Lächeln verliert er schon früh genug, wenn es dann nicht läuft in den Testspielen.