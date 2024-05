Neue Auflage des Berliner Straßencups Fairplay ist alles auf den Bolzplätzen

Der Berliner Straßencup startet in zwei Wochen mit dem diesjährigen Eröffnungsturnier auf dem Sparrplatz im Sprengelkiez in seine vierte Runde. Anknüpfend an die letzten drei erfolgreichen Jahre kämpfen dieses Jahr wieder Mädchen bis einschließlich 14 Jahre und Jungen bis 13 Jahre auf Bolzplätzen im Wedding sowie in Charlottenburg, Prenzlauer Berg und Neukölln um den Titel des Berliner Bolzplatz-Champions. Der Ausdruck „kämpfen“ ist dabei allerdings etwas irreführend, denn bei diesem Turnier steht alles unter dem Motto Fairplay.

Anmeldeschluss für die Veranstaltung auf dem Sparrplatz ist am kommenden Mittwoch. Mindestens fünf, maximal sieben Spielerinnen und Spieler sowie ein volljähriger Betreuer sind notwendig um teilzunehmen. Alle Informationen gibt es unter www.berlinerstrassencup.de.

Während der Spaß am Sport keineswegs zu kurz kommen darf, ist es Turnierveranstalter „1892hilft“ besonders wichtig, den Teilnehmerinnen und Teilnehmern an erster Stelle ein respektvolles Miteinander zu vermitteln. Ein besonderes Augenmerk gilt nämlich den drei fairsten Teams, welche sich neben den drei erfolgreichsten Mannschaften für das Finale im Olympiastadion qualifizieren. Anhand einer „Fair-Play-Charta“ vergibt ein Beobachter Fairness-Punkte. Beobachten und bewerten tut aber nicht einfach irgendwer. Die Kinder stehen selbst mit Bewertungsbogen am Spielfeldrand.

4 Qualifikationsturniere gibt es im Rahmen des Berliner Straßencups 2024.

Im Rahmen eines Workshops können sich zwei Teilnehmer aus jedem Team zu Junior-Coaches ausbilden lassen. Theoretisch und praktisch werden die wichtigsten Fairness-Regeln für vor, während und nach dem Spiel gepaukt. Außer den Junior-Coaches gibt es keinen Schiedsrichter und auch das Verhalten der Zuschauer wird im Blick behalten.

Pöbelnde Eltern sind ein No-Go und mit dem stereotypen Bild von Wutausbrüchen und blutigen Fäusten auf dem Bolzplatz soll aufgeräumt werden. Gespräche zum Thema Anti-Gewalt und dem richtigen Umgang mit Frust sollen den jungen Sportlern zeigen, „dass es auch anders geht“, sagt „1892hilft“-Mitgründer André Ruschkowski.

„1892hilft“ ist ein Zusammenschluss von Fans des Zweitligisten Hertha BSC, die neben dem Berliner Straßencup auch weitere soziale Projekte wie „Warme Weihnachten“ oder den „Suppenbus“ ins Leben gerufen haben. Sie werden in ihren Tätigkeiten vom sozialen Fußballprojekt „fairkicktbesser“, dem Stadtteilzentrum Steglitz und Hertha unterstützt.

Um den Bedarf in Berlin nachhaltig zu decken und den Berliner Straßencup weiter auszubauen, wünscht sich Ruschkowski zukünftig mehr Unterstützung und Förderer. Als gelungenes Vorzeigeprojekt nennt er das Programm „Alba macht Schule“, bei dem Jugendtrainer Basketball-Arbeitsgemeinschaften an rund 70 Berliner Schulen anbieten.