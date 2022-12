Neue Pro Liga Wie die Kluft zwischen Erster und Zweiter Volleyball-Liga verkleinert werden soll

Über sieben Kilometer trennen Rudow und Köpenick - leider. Denn einige Grundschüler*innen aus Rudow würden gerne öfter nach Köpenick fahren, genauer gesagt in die Hämmerlinghalle. Dort spielt nämlich ihre Lehrerin Katharina Kummer Volleyball beim Zweitligisten BBSC und ist obendrauf Kapitänin. Am vergangenen Wochenende hätte es allen Grund gegeben, Kummer anzufeuern. Da konnte sie sich nämlich mit ihrem Team mit 3:1 beim letzten Heimspiel in dieser Saison gegen BW Dingden durchsetzen und drei wichtige Punkte mitnehmen.

„Das war ein echter Befreiungsschlag“, sagt Kummer. Im ersten Satz habe ihr Team ein wenig verschlafen agiert. Doch davon ließ Kummer sich nicht unterkriegen, ermutigte ihre Mitspielerinnen und motivierte sie - wie man es auch als Lehrerin im Sportunterricht tut. „Ich hatte nie das Gefühl, dass wir das Spiel verlieren. Es war total befreiend.“

In der Grundschule steht Volleyball noch nicht auf dem Lehrplan, das kommt erst in der Oberstufe. Kummer beobachtet in Hinblick auf das sportliche Verhalten der Kinder Veränderungen: „Früher war man viel draußen mit Freunden und hat sich bewegt. Einige Bewegungsmuster waren total klar. Viele waren beim Kinderturnen, Fußball oder Handball.“ Dass Kinder in diesem Alter bereits Vereinssport betreiben, sei seltener geworden. „Je jünger die Kinder sind, desto mehr sind sie auf ihre Eltern angewiesen. Nicht alle Eltern haben allerdings Zeit, ihre Kinder dabei zu unterstützen.“

Neue Unterstützung von der Liga

Apropos Unterstützung: Die könnten viele Zweitliga-Klubs gut gebrauchen, um aufzusteigen. Denn die Kluft zwischen Erster und Zweiter Liga ist nicht nur sportlich, sondern auch strukturell für die meisten Vereine kaum zu überbrücken. Das zeigte der VC Neuwied, der vergangene Saison aufstieg, aber kein einziges Spiel gewann.

Das soll sich zukünftig ändern, indem in der kommenden Saison eine sogenannte Zweite Pro eingeführt wird. „Wenn man in der Pro Liga spielt und unter den ersten Teams landet, ist man verpflichtet aufzusteigen. Dafür erhält man auch Unterstützung von der Liga“, sagt Kummer. Julia Retzlaff, Geschäftsführerin der Volleyball-Bundesliga, erklärte im November, dass dadurch ein semi-professionelles Ligaprofil geschaffen werden soll. Langfristig könnte davon auch die höchste Spielklasse profitieren.

Für Vereine wie Leverkusen oder Borken, die ein vergleichsweise großes Etat hätten, seien die neue Liga und die Aufstiegsmöglichkeit eine gute Option, sagt Kummer. Schwieriger sei es in einer Sportmetropole wie Berlin. „Es gibt so viele Vereine und die Halle in Köpenick ist nicht gerade ein zentraler Standort.“ Ob die neu geschaffene Liga tatsächlich Anreize schafft, muss sich erst zeigen. Der Fokus ihres Teams liegt aber ohnehin erst einmal auf dem Spiel gegen den Dauerrivalen Köln am kommenden Wochenende. Und im Anschluss hat Kummer gleich doppelt frei: Volleyball-Pause und Schulferien.

