Niederlage in der Arena, Sieg im Wellblechpalast Bewegtes Wochenende für die Eisbärinnen

Anna-Maria Nickisch war anzumerken, dass sie noch ein bisschen verarbeiten muss, was sich in den vorangegangenen beiden Stunden ereignet hatte. „Dass so viele Zuschauer da waren, war krass für uns“, sagte die Kapitänin der Eisbärinnen am Samstagnachmittag. 2801 Fans waren in die Mercedes-Benz-Arena gekommen, um das erste Spiel des Frauenteams auf dieser Bühne zu sehen. Zuvor lag der Rekord bei 1632 Zuschauerinnen und Zuschauern, und das bei einem Spiel um die Meisterschaft zwischen Memmingen und Planegg.