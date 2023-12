Nur Niederlagen für die Netzhoppers Warum die Bundesliga-Volleyballer trotzdem Spaß haben

Die Negativserie der Netzhoppers Königs Wusterhausen nimmt kein Ende. Auch am achten Spieltag der Volleyball-Bundesliga mussten die Brandenburger sich am vergangenen Wochenende geschlagen geben, dieses Mal mit 1:3 gegen den TSV Haching München. Damit stehen die Netzhoppers, denen am Saisonbeginn wegen Lizenzverstößen sechs Punkte abgezogen wurden, abgeschlagen am Tabellenende.

„Es macht trotzdem total Spaß“, sagt Manager Dirk Westphal. „Es ist natürlich schade, dass wir in den letzten zwei Wochen keine Punkte geholt haben, aber wir lassen uns nicht entmutigen.“

Für seine Mannschaft ging es gleich zu Beginn der Saison gegen Topgegner wie den Tabellenführer BR Volleys und den Tabellenzweiten SVG Lüneburg. Erst in den vergangenen Wochen standen dann Spiele gegen die vier Aufsteiger auf dem Programm. „Wir haben die Tabelle quasi von oben heruntergespielt“, so Westphal, der zumindest gegen Freiburg, Karlsruhe, Dachau und Bitterfeld-Wolfen auf Siege gehofft hatte.

„Leider gehen wir von Woche zu Woche als Verlierer vom Platz. Das wirkt sich natürlich auch auf die Stimmung und das Selbstvertrauen aus.“ Umso wichtiger sei es, sich von den Ergebnissen nicht herunterziehen zu lassen oder den Kopf hängen zu lassen, sagt Westphal. Aus seiner langjährigen Erfahrung als Spieler weiß er, was gegen gedrückte Stimmung hilft: „Ich versuche, auf positive Aspekte zu verweisen. Natürlich muss man bei einer Niederlage darauf hinweisen, was falsch gelaufen ist. Aber es ist auch wichtig, Positives hervorzuheben. So funktioniert nämlich unser Gehirn: um einen negativen Aspekt aufzuwiegen, braucht es zehn positive Dinge. Nur das sorgt für ein ausgewogenes Gefühl.“

Fast 600 Zuschauende beim Spiel gegen Bitterfeld

Auf die Negativserie hatte Westphal sich bereits vor der Saison mental vorbereitet, als feststand, dass die ausländischen Spieler den Verein aus Kostengründen verlassen mussten und stattdessen Spieler aus dem deutschen Nachwuchs verpflichtet wurden.

„Mir ist es am wichtigsten, dass die Mannschaft sich weiterentwickelt. Im besten Fall schneller als die Aufsteiger, dann ist der Erfolg die logische Konsequenz“, so Westphal. In dieser Saison sind die Netzhoppers ohnehin vor dem Abstieg geschützt, ebenso wie die vier Aufsteiger. Das hatte die Liga entschieden, um bessere Anreize für die potenziellen Aufsteiger der Zweiten Liga zu schaffen.

Mir ist es am wichtigsten, dass die Mannschaft sich weiterentwickelt. Im besten Fall schneller als die Aufsteiger, dann ist der Erfolg die logische Konsequenz Dirk Westphal, Manager der Netzhoppers

War es folglich die richtige Entscheidung, trotz finanzieller Schwierigkeiten in der Bundesliga zu bleiben? „Auf jeden Fall“, meint Westphal. „Selbst, wenn wir jedes Spiel mit 0:3 verloren hätten, wäre diese Entscheidung richtig gewesen. Man sieht, dass die Leute hier in Königs Wusterhausen das genauso sehen und hinter dem Projekt stehen.“

Beim letzten Heimspiel gegen Bitterfeld-Wolfen waren fast 600 Zuschauende dabei gewesen. „Das Interesse ist hoch trotz des ausbleibenden Erfolgs“, sagt Westphal, „das ist toll zu sehen. Und auch die Spieler sind weiterhin hyped, in der Bundesliga zu spielen.“

Der Fokus der Mannschaft liegt nun auf dem Heimspiel gegen Dachau am Samstag (17 Uhr, Paul-Dinter-Halle). Der Aufsteiger steht derzeit auf dem achten Tabellenplatz und musste sich zuletzt jeweils 0:3 gegen Giesen, die BR Volleys und Lüneburg geschlagen geben. Entsprechend hoch dürfte auch die Motivation auf gegnerischer Seite sein, endlich Punkte mitzunehmen.

Zunächst steht für die Netzhoppers am Donnerstag aber die vereinsinterne Weihnachtsfeier an. „Es ist seit vielen Jahren Tradition, dass wir dort Weihnachtsturniere veranstalten, bei denen Profis, sowie Kinder und Jugendliche aus dem Verein gegeneinander spielen.“

Und in den vergangenen Wochen besuchten einzelne Spieler der ersten Mannschaft die Trainingseinheiten des Nachwuchses. „Sie werden dort als Vorbild gesehen“, sagt Westphal. „Das hilft natürlich auch dem Selbstvertrauen.“ Und vielleicht verleiht es den nötigen Schub, um gegen Dachau endlich die Negativserie zu beenden.