Olympische Spiele 2036 Grüne positionieren sich gegen Bewerbung – sehen aber Chancen für 2040

Es ist eine kontrovers diskutierte Frage: Soll Deutschland sich für die Ausrichtung der Olympischen Spiele 2036 bewerben? Die Partei Bündnis 90/Die Grünen hat sich nun dagegen positioniert. In einer Stellungnahme der Bundesarbeitsgemeinschaft Sport, die dem Tagesspiegel vorliegt, betonen die Grünen, dass zunächst „wichtige soziale, infrastrukturelle und ökologisch-nachhaltige Voraussetzungen“ erfüllt sein müssten.

Sie sehen allerdings die Chance, sich unter bestimmten Bedingungen für die Ausrichtung der Spiele ab 2040 zu bewerben. Dabei beziehen sie sich auf Aspekte der Nachhaltigkeit und den Umgang mit dem Internationalen Olympischen Komitee (IOC).

Die Stellungnahme ist gedacht als Leitlinie für die Partei. Die Bundestagsfraktion soll es ebenfalls in ihre Arbeit einbeziehen

Kein Neubau von Wettkampfstätten

In ihrer Stellungnahme betonen sie, dass die Ausrichtung von Sportgroßereignissen durchaus wesentliche Veränderungen für eine „klimagerechte Welt“ vorantreiben könne. Sie plädieren dafür, die 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen umzusetzen.

„Deutschland müsste sich mit einem nachhaltigen Konzept ohne Gigantismus um die Durchführung von olympischen und paralympischen Spielen bewerben“, heißt es in der Stellungnahme. Die Grünen sprechen sich daher gegen den Neubau von Wettkampfstätten aus.

Bei der Sanierung von Sportstätten sollten Barrierefreiheit und Klimaneutralität im Vordergrund stehen. Die Maßnahmen sollten überdies langfristig dem Breitensport zugutekommen und nicht nur temporäre Veränderungen zur Folge haben. „Wenn olympische Spiele vermehrte Sportbegeisterung auslösen, dann müssen die Vereine und Verwaltungen ausgestattet sein, um allen die Teilhabe im organisierten Sport zu ermöglichen.“

Emissionsfreier Transfer für Teilnehmende und Zuschauende

Mit einer Bewerbung sollte Deutschland seine Vorbildrolle für soziale Standards und Menschenrechte in den Vordergrund rücken, fordern die Grünen. In der Vergangenheit gab es immer wieder Kritik an Gastgeberländer wie China oder Russland, denen Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen wurden.

Damit die Gesellschaft und der Sport tatsächlich profitieren, gibt es wichtige Kriterien. Klara Schedlich, sportpolitische Sprecherin der Grünen im Berliner Abgeordnetenhaus

In ihrem Statement setzen die Grünen sich auch mit dem Thema Mobilität auseinander. Sie fordern die Verbesserung des europäischen Zugverkehrs, sowie emissionsfreien Fernverkehr und Transfer von Teilnehmenden und Zuschauenden zu den Wettkampfstätten und Trainingsorten.

Transparenter Umgang mit dem Olympischen Komitee

Im Umgang mit dem IOC fordern die Grünen „vollständige Transparenz“ bei den Absprachen. „Wir erwarten außerdem vom IOC eine kritische Aufarbeitung ihrer Korruptionsskandale“, heißt es in der Stellungnahme. Dabei stehe auch der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) in der Verantwortung, dessen bisherige Bemühungen um eine „progressive Olympia-Bewerbung“ nicht ausreichend seien.

Innerhalb der Partei herrschte zuletzt Uneinigkeit im Umgang mit Olympia. Bundestagsabgeordnete Tina Winklmann etwa hatte sich für die Ausrichtung der Spiele 2036 ausgesprochen. „Einhundert Jahre nach den Olympischen Spielen von 1936 hätte Berlin die Chance, eine erneuerte Vision von Hoffnung, Einheit und friedlichem Wettbewerb zwischen den Nationen zu verkörpern“, so Winklmann.

Klara Schedlich, eine der Autor*innen der Stellungnahme und sportpolitische Sprecherin im Berliner Abgeordnetenhauses, hatte sich gegen die Spiele 2036 stark gemacht. „Eine Bewerbung für die Olympischen und Paralympischen Spiele 2036 und damit 100 Jahre nach den Nazispielen in Berlin halte ich für das völlig falsche Signal“, so Schedlich. „Auch sind wir nicht bereit, Olympische Spiele so bald auszutragen. Damit die Gesellschaft und der Sport tatsächlich profitieren, gibt es wichtige Kriterien.“

Die Olympischen Spiele seien Schedlich zufolge „unfassbar teuer“ und das IOC habe ein „großes Korruptionsproblem“. „Ein Konzept zur vollständig ökologischen Austragung ohne Neubauten und unnötige temporäre Umbauten muss vorerst entwickelt werden.“ Erste Ansätze bietet nun die Stellungnahme der Arbeitsgemeinschaft Sport.