Play-off-Halbfinale im Wasserball Spandau 04 ist bei den White Sharks Hannover haushoher Favorit

Für die Wasserballer von Spandau 04 geht es bereits im Play-off-Halbfinale nach Hannover. Allerdings wartet in der ersten Partie der Best-of-three-Serie am Sonnabend (16.15 Uhr) nicht der große Rivale Waspo. Die Mannschaft von Athanasios Kechagias bekommt es im Stadionbad mit den White Sharks zu tun, die sich in der Runde zuvor gegen Ludwigsburg durchgesetzt hatten.

Dreimal standen sich die beiden Mannschaften in dieser Saison bereits gegenüber, dreimal deklassierten die Spandauer die Niedersachsen. 21:6 gewannen die Wasserfreunde daheim im Pokal-Achtelfinale, 22:2 zu Hause und 24:7 auswärts in der Hauptrunde der Liga.

Der Seriensieger früherer Jahre wird beim Serienauftakt zeigen wollen, dass man sich keine Nachlässigkeiten erlauben wird und konzentriert und motiviert zu Werke geht. Coach Kechagias sagt: „Wir befinden uns in der entscheidenden Phase der Saison, es geht um die Meisterschaft und um den Einzug ins Final 8 der Champions League. Ich erwarte von meinem Team in jedem Spiel höchste Konzentration.“ (Tsp)