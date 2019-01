Der 1. FC Union hat sich im letzten Test vor dem Topspiel der Zweiten Liga gegen den 1. FC Köln 2:2 (2:2) vom FC Basel getrennt. Vor 2406 Zuschauern im Stadion An der Alten Försterei erzielten am Samstag Sebastian Polter (21. Minute) und Grischa Prömel (30.) die Tore für die Berliner. Der Tabellenzweite der Schweizer Super League war durch Aldo Kalulu (4.) früh in Führung gegangen, den zweiten Treffer schoss Ricky van Wolfswinkel kurz vor der Halbzeitpause (42.).

Unions Trainer Urs Fischer vertraute gegen seinen ehemaligen Verein in großen Teilen seiner Stammformation. Für den sonst gesetzten Torwart Rafal Gikiewicz, der aus familiären Gründen fehlte, spielte Jakob Busk. In der Innenverteidigung bekam Florian Hübner eine Pause, ihn sollte Nicolai Rapp ersetzen, der Neuzugang hatte jedoch Probleme beim Warmmachen. So verteidigte Fabian Schönheim im Abwehrzentrum neben Marvin Friedrich. In der zweiten Halbzeit wechselte Fischer munter durch und gab allen Spielern im Kader Einsatzzeit. In der 61. Minute kam auch der erst am Freitag verpflichtete portugiesische Offensivspieler Carlos Mané zu seinem Debüt.