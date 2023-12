Vor dem Pokal-Achtelfinale Preetz' Tore, Goors Sternstunde und Burcherts Pech

Am Mittwochabend will Hertha BSC ins Viertelfinale des DFB-Pokals einziehen (20.45 Uhr Olympiastadion, live bei Sky). Es wäre erst das fünfte Mal in diesem Jahrtausend nach 2002, 2007, 2011 und 2016. Vor der Partie gegen den HSV blicken wir auf einige große Spiele zwischen den beiden Klubs zurück.