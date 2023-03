Premiere in den Play-offs Albas Basketballerinnen sind bereit für die heiße Phase

Erst hieß es Klassenerhalt und jetzt deutscher Meister? Wie schnell sich Pläne und Ziele ändern können, das haben die Basketballerinnen von Alba Berlin in dieser Saison besonders stark erfahren. Und für den krönenden Abschluss einer gelungenen ersten Bundesligasaison hat sich das Team im letzten Ligaspiel noch einmal so richtig schön selbst belohnt. 85:56 — das war mal ein deutlicher Entstand, den die Berlinerinnen in der vergangenen Woche gegen die Eisvögel USC Freiburg erzielten und sich damit schlussendlich den sechsten Tabellenplatz in der Hauptrunde der Bundesliga sicherten.

