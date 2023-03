Basketball-Bundesliga Die Frauen von Alba sichern Play-offs mit Rekordspiel

Zum Hauptrundenabschluss der Basketball-Bundesliga haben die Aufsteigerinnen von Alba Berlin am Sonntag die Deutschen Meisterinnen der Eisvögel USC Freiburg geschlagen, mit einem von überzeugenden 85:56-Erfolg für einen neuen eigenen Rekordsieg in der DBBL gesorgt, sich damit Platz sechs für die in zwei Wochen beginnenden Playoffs gesichert – und das alles erstmals vor mehr als 2.000 Fans in der Sömmeringhalle.

Die Aufsteigerinnen schließen die Hauptrunde somit mit einem ausgeglichenen Verhältnis von neun Siegen und neun Niederlagen auf Rang sechs ab und lassen durch den gewonnen direkten Vergleich auch die bilanzgleichen Royals Saarlouis in der Tabelle hinter sich.

Das Team von Chefcoach Cristo Cabrera trifft im Viertelfinale nun auf den Herner TC. In der Best-of-Three Serie treten die Berlinerinnen am 25. oder 26. März zuerst auswärts an, ehe am Freitag, 31. März um 19 Uhr das erste Play-off-Heimspiel in Albas DBBL-Geschichte ansteht. Ein mögliches drittes Spiel würde direkt am Sonntag danach (2. April) wieder in Herne stattfinden. (Tsp)

