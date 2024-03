Pretty in Pink Das graue DFB-Team spielt bunt

In Pink und Lila will der Deutsche Fußball-Bund (DFB) künftig die Gegnerschaft erschrecken und nebenbei können die Träger und Trägerinnen mit diesen Farben auch für ein weltoffenes Deutschland demonstrieren. Das jedenfalls wurde bei der Vorstellung des neuen Auswärtstrikots aus der Zentrale in Frankfurt am Main so mehr oder weniger verlautbart. Und der Sportartikelhersteller mit den drei Streifen im Logo jubelte noch einen drauf, das Auswärtstrikot sorge „für einen unerwartet frischen Auftritt“ des Teams.

Aber hallo, sonst war das bisher auch eher eine graue Maustruppe. Jahrzehntelang nur in Schwarzweiß oder mal langweilig in Grün und zuletzt mit etwas rotem Anstrich. Und auf dem Rasen haben sie in jüngerer Zeit auch meist in Schwarzweiß gespielt. Viele sehen vor der EM im eigenen Lande ja auch schwarz und nicht rosa, wenn es um die Chancen des Teams geht. So scheidet die Mannschaft im Sommer 2024 dann womöglich wenigstens schön bunt aus.

An dem optischen Frischekick haben sie definitiv monatelang gefeilt, hinter verschlossenen Türen. So nach dem Motto: Was können wir machen, um uns beim Volke voll politically correct anzubiedern, äh beliebt zu machen? Und dann kam womöglich ein Mensch mit ollen Panini-Bildchen um die Ecke, auf ihnen zu sehen die Spieler des Hamburger SV aus der Saison 1976/77. Da trat der Bundesligist nämlich in pinken Trikots und blauen Hosen auf und war dem DFB also nur schlappe 48 Jahre voraus. Was allerdings auch nicht so gut ankam damals, die Idee eines gewissen Herren Peter Krohn.

Daheim und auswärts. Rechts das neue Trikot des DFB. © dpa/Daniel Karmann

Der pfiffige Manager wollte, so hat er mal gesagt, auch mehr Zuschauerinnen anlocken für den HSV. Heute spielen diese zum Glück immer mehr selbst und schauen nicht nur zu. Die Zeiten haben sich geändert, der DFB nicht. Er läuft zuverlässig dem Trend hinterher.

Aber bei aller Liebe: Das neue Auswärtstrikot sieht schick aus und sollte sich auch vermarkten lassen und dass ein deutsches Team solche Farbe zeigt, das ist eine gute Sache.