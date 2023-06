Radkolumne „Abgefahren“ Gelbe Engel auch für Fahrräder – das wäre was ...

Das vergangene Wochenende durfte ich mit einer ambitionierten Radsport-Elevin im Erzgebirge verbringen. Höhenmeter sammeln war das Ziel. In Schwarzenberg, der „Perle des Erzgebirges“ laut Eigenwerbung, hatten wir Quartier bezogen, ideal für bergige Touren zum Fichtelberg, nach Klingenthal oder Augustusburg. Sogar nach Morgenröthe-Rautenkranz, dem Raumfahrtdorf und Geburtsort des ersten deutschen Astronauten Sigmund Jähn, führte uns eine unserer Trainingsfahrten. Es klappte alles wie am Schnürchen, die drei Tage bei schönstem Wetter und toller Umgebung vergingen wie im Fluge. Aber so richtig interessant wurde es erst auf der Rückfahrt mit dem Auto nach Berlin.