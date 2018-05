Bayern-Sportdirektor Hasan Salihamidzic hat Schiedsrichter Felix Zwayer nach dem verlorenen DFB-Pokalfinale für den nicht gegebenen Elfmeter in der Schlussphase kritisiert. „Das ist für mich ein ganz klarer Elfmeter“, sagte Salihamidzic zur Szene in der Nachspielzeit beim 1:3 (0:1) gegen Eintracht Frankfurt. "Im Sechzehner haut er ihm die Füße weg.", sagte Sportdirektor Hasan Salihamidzic. Frankfurts Kevin-Prince Boateng hatte Bayerns Javi Martínez beim Stand von 1:2 im Strafraum am Fuß getroffen.

Auch Boateng selbst gab nach dem Spiel zu: "Ich treffe ihn ganz klar, das sieht man, danach muss der Schiri entscheiden. Ich dachte ehrlich, er gibt Elfmeter. Wir haben Glück gehabt, dass er ihn nicht gegeben hat." Warum Zwayer trotzdem nicht auf den Punkt zeigte, blieb sein Geheimnis.Der Referee wollte sich nicht äußern.

Bayerns Stürmer Thomas Müller hingegen stellte den Videobeweis selbst in Frage, als er sagte: "Ich verstehe nicht ganz, wieso es diese Einrichtung gibt." Zwayer entschied nach Ansicht der Videobilder nicht auf Strafstoß für die Bayern. Auch Eintracht-Coach Niko Kovac gab nach der Partie zu: „Da haben wir Glück gehabt, den kann man geben.“ Bayern-Trainer Jupp Heynckes wollte den Grund für die Niederlage dennoch nicht in dem verweigerten Elfmeterpfiff sehen. „Ich denke, da sollten wir nicht mit unserer Kritik ansetzen, sondern wir sollten das Spiel analysieren“, sagte der 73-Jährige.

Mehr zum Thema Niko Kovac geht als Pokalsieger Was für ein Abschied!

Schon das 2:1 für Frankfurt war umstritten und wurde erst nach Videobeweis bestätigt. (Tsp/dpa)