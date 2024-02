Robin Gosens beim 1. FC Union Ein Außenverteidiger als Star-Stürmer

Drei Minuten sind eine lange Zeit im Fußball. Fragen Sie einfach Robin Gosens, der am Samstag in diesem Zeitraum fast das gesamte Spektrum der Fußball-Gefühle erlebte. In der 44. Minute gelang ihm der zwischenzeitliche 1:1-Ausgleich für den 1. FC Union gegen Heidenheim. Kurz danach sah er Gelb, nur um weitere Sekunden später wiederum am 2:1-Führungstor der Berliner beteiligt zu sein.

Die Karte war seine fünfte in dieser Saison, womit Gosens am kommenden Wochenende gegen Dortmund fehlen wird. Für Union ist das ein besonders bitterer Verlust, denn beim letztlichen 2:2 gegen Heidenheim hat der 29-Jährige nochmal gezeigt, wie wichtig er für das Spiel der Köpenicker aktuell ist. Bis zu seiner Auswechslung in der 81. Minute war er gefühlt überall auf dem Platz und als Außenverteidiger Unions gefährlichster Spieler.

Schon länger steht Gosens für all das, was es in dieser Saison bei Union an Turbulenzen gab. Als er im Sommer frisch vom Champions-League-Finalisten Inter Mailand kam, war er neben Leonardo Bonucci der wohl größte Stareinkauf der Berliner. Während Bonucci aber nur eine Nebenrolle spielte und Union im Winter schon wieder verließ, hat Gosens die gesamte Achterbahnfahrt mitgemacht.

6 Treffer hat Robin Gosens in dieser Bundesliga-Saison schon erzielt und ist damit Unions bester Torschütze.

In den ersten zwei Saisonspielen gegen Mainz und Darmstadt brillierte Gosens, doch dann kam der Absturz und auch er tat sich schwer damit, plötzlich auf Abstiegskampf umzuschalten. Doch selbst in der Krise hatte er immer seine Momente und ist inzwischen der Schlüsselspieler im Team von Trainer Nenad Bjelica.

„Robin ist ein sehr wichtiger Spieler. Das zeigt sich auch daran, dass er ist mit sechs Treffern unser bester Torjäger ist. Im Spiel nach vorne bringt er immer Schwung“, schwärmte Bjelica am Samstag. In einer Phase, in der Unions Angriff erst so langsam wieder ins Rollen kommt, ist das umso wichtiger. Gegen Heidenheim war Gosens auf der linken Seite oft Dreh- und Angelpunkt der Berliner Angriffe.

Wir freuen uns natürlich, dass Robin bei uns ist und solche Leistungen bringt. Und wir hoffen noch auf eine lange Zeit mit ihm hier. Unions Trainer Nenad Bjelica nach dem 2:2 gegen Heidenheim über Gosens.

Gegen Dortmund wird er also fehlen, auch wenn Union in Jerome Roussillon auf einen mehr als ordentlichen Ersatz zurückgreifen kann. Auch der Franzose hatte zuletzt immer wieder starke Momente und bekam am Samstag auch Lob vom Trainer. „Wir sind voll überzeugt, dass Roussillon auch seine Leistung bringen wird“, sagte Bjelica.

Die größere Frage ist vielleicht, wie Union Robin Gosens langfristig ersetzen will. Denn als der zu Union wechselte, wollte er sich vor allem für die deutsche Nationalmannschaft und damit die Heim-EM im kommenden Sommer empfehlen. Ob es ihm sinnvoll erscheint, auch ohne Champions-League-Fußball in Berlin zu bleiben, ist zumindest fraglich.

„Wir freuen uns natürlich, dass Robin bei uns ist und solche Leistungen bringt. Und wir hoffen noch auf eine lange Zeit mit ihm hier“, so Bjelica. Doch selbst wenn Gosens Zeit in Köpenick im Sommer schon wieder zu Ende gehen sollte, würde ihm das wohl niemand so richtig verübeln. Schließlich hat er oft genug gezeigt, dass man auch in kurzer Zeit Großes bewirken kann.