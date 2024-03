Rollstuhlplätze und All-Gender-Toiletten Das sind die Umbauarbeiten des Berliner Olympiastadions für die EM

Heute in drei Monaten, am 15. Juni, findet im Berliner Olympiastadion eines von sechs Spielen bei der Europameisterschaft statt. Dort tritt an diesem Tag Spanien gegen Kroatien an. Am Ende des Turniers wird in der Arena sogar das Finalspiel ausgetragen. Die Vorbereitungen und Umbauarbeiten sind bereits in vollem Gange. „Im besten Fall nutzen die Maßnahmen im Anschluss an die EM auch anderen“, sagt Christoph Meyer, Direktor Veranstaltungen und Kommunikation beim Olympiastadion Berlin. So finden im Stadion etwa die Spiele des Zweitligisten Hertha BSC, das DFB-Pokalfinale und Konzerte statt.