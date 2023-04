Rom freut sich auf Leverkusen Bayer ist gewarnt

In den letzten Sekunden der mitreißenden Partie gab Star-Trainer José Mourinho auch noch den Einpeitscher. „Ein episches Comeback“, schrieb die „Gazzetta dello Sport“ nach dem 4:1 der AS Rom gegen Feyenoord Rotterdam. „Rom kommt zurück und überwältigt Feyenoord in der Verlängerung“, meinte „La Stampa“. Das Hinspiel im Viertelfinale der Europa League hatten die Italiener 0:1 in Rotterdam verloren. Daheim standen sie im Rückspiel am Donnerstag kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit schon vor dem Aus beim Stand von 1:1.

In der 89. Minute gelang dem Argentinier Paulo Dybala aber das 2:1. In der Verlängerung sorgten Stephan El Shaarawy (101.) und Luca Pellegrini (108.) für den Einzug in ins Halbfinale. Dort wartet Bayer Leverkusen. „Wir alle wollen gewinnen. Mourinho sagte uns, dass dies das Spiel sein würde“, sagte Dybala: „Die Verlängerung gehörte uns.“ Bei Twitter schrieb der Südamerikaner etwas später: „Weiter so, magisches Roma.“ Der Live-Ticker der Europa League verlieh der Partie sogar das Prädikat „unglaubliches Drama“.

Der Kartenverkauf für das Heimspiel gegen Leverkusen am 11. Mai startete noch am Donnerstagabend, wie die Roma auf ihrer Homepage bekannt gab. Das Rückspiel in Leverkusen steigt am 18. Mai.

Bayer Leverkusen ist als einziger deutscher Klub überhaupt noch im Europapokal dabei. im Halbfinale der Europa League. Der Bundesliga-Klub besiegte am Donnerstagabend en belgischen Vertreter Union Saint-Gilloise 4:1 (2:0). Das Hinspiel in Leverkusen war noch 1:1 ausgegangen. Für Bayer trafen Moussa Diaby (2. Minute), Michel Bakker (37.), Jeremie Frimpong (60.) und Adam Hložek (79.). Für das einzige Tor der Belgier sorgte Casper Terho (65.). (dpa)