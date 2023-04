Von Dardai zu Dardai Die Irrungen und Wirrungen von Hertha BSC auf der Trainerposition

Als Michael Preetz am 16. April 2019 bekannt gibt, dass Hertha BSC und Pal Dardai am Ende der Saison getrennte Wege gehen werden, soll das der Beginn einer neuen Ära für den Berliner Fußball-Bundesligisten werden. Dardai hat den Klub in viereinhalb Jahren als Cheftrainer stabilisiert. Sein Nachfolger, so zumindest der Plan von Sportgeschäftsführer Preetz, soll nun mit ihm den nächsten Schritt gehen.