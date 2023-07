Schlägerei im Trainingslager Herthas Gersbeck soll 22-Jährigen „unbestimmten Grades“ verletzt haben

Der Berliner Fußball-Klub Hertha BSC schafft es sogar, negative Schlagzeilen zu schreiben, wenn er nicht Fußball spielt. Wobei diese Erkenntnis nicht ganz neu ist.

Wie die Polizei Salzburg mitteilte, gerieten in den frühen Morgenstunden am Sonntag ein 28 Jahre alter Deutscher und ein 22 Jahre alter Einheimischer auf einer Straße im Stadtgebiet von Zell am See in Streit. Dieser verbale Streit eskalierte demnach in weiterer Folge zu einer körperlichen Auseinandersetzung, in deren Verlauf der 28-Jährige den 22-Jährigen unbestimmten Grades am Körper verletzte. Laut „Bild“-Zeitung handelt es sich bei dem 28 Jahren alten Deutschen um Torhüter Marius Gersbeck von Hertha BSC.

Zeugen verständigten nach dem Vorfall die Einsatzkräfte. Der 22-Jährige wurde nach seiner Erstversorgung in das Tauernklinikum Zell am See gebracht. Im Zuge der polizeilichen Ermittlungen gelang es, Gersbeck als Tatverdächtigen auszuforschen und zum Sachverhalt zu vernehmen. Wie die Polizei Salzburg dem Tagesspiegel mitteilte, befindet sich der Tatverdächtige nicht mehr in polizeilichem Gewahrsam. Es gehe nun alles seinen geordneteten juristischen Gang.

Gersbeck soll eigentlich für den Berliner Weg stehen

Die „Bild“-Zeitung hatte zuvor berichtet, dass es in einem Gasthof im österreichischen Zell am See, wo Hertha sein Trainingslager bestreitet, zu der körperlichen Auseinandersetzung gekommen sein. Die Polizei dementierte zumindest den Ort des Vorfalls.

Torhüter Marius Gersbeck ist erst zu dieser Saison vom Karlsruher SC zu seinem Jugendklub Hertha BSC zurückgekehrt ist. Laut „Bild“-Zeitung soll auch Alkohol im Spiel gewesen sein. „Wir können bestätigen, dass die Polizei gegen einen unserer Spieler ermittelt, bitten aber um Verständnis, dass aus Rücksicht auf die laufenden Ermittlungen keine näheren Angaben gemacht werden können“, teilte der Fußball-Zweitligist am Sonntag mit.

Der Gersbeck-Transfer war in Vereinskreisen gefeiert worden. Steht er doch für die neue Ausrichtung des Klubs, wonach es wieder etwas mehr „berlinern“ soll bei Hertha. Der 28-Jährige war schon als Kind Hertha-Fan, später stand er bei den Ultras in der Ostkurve – wie im übrigen auch Hertha-Präsident Kay Bernstein.