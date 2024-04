„Schlechte Luft kommt ungefiltert in die Lungen“ Feinstaub beim Joggen – die unsichtbare Gefahr läuft mit

Es wird wieder wärmer auf den Straßen Berlins, besonders auf den viel befahrenen Straßen. Man merkt es beim Joggen. Wer sich etwa am frühen Abend, zur Auto-Primetime, in der Karl-Marx-Alle in Berlin-Friedrichshain bewegt, der riecht und schmeckt es: den Smog, ein Großteil davon kommt aus den Auspuffen der Fahrzeuge. Mit Smog sind vor allem Stickoxid, Feinstaub, Kohlenstoffmonoxid und Ozon gemeint.