Schlechte Nachrichten für Alba Berlin Saison für Gabriele Procida nach Knie-OP beendet

Für Gabriele Procida ist die Saison vorzeitig beendet. Der 21 Jahre alte Flügelspieler pausiert bereits seit Ende Februar, nun teilte Alba Berlin mit, dass der Italiener weitere drei bis vier Monate ausfallen wird. Procida wurde wegen einer hartnäckigen Reizung der Patellasehne im linken Knie operiert.

In seiner zweiten Saison in Berlin hatte Procida bis zu seiner Verletzungspause große Fortschritte gemacht und gehörte auch in der Euroleague zu den spektakulärsten jungen Spielern. Mit krachenden Dunks hatte er bei Alba von Beginn an begeistert, doch vor allem in der Verteidigung steigerte sich Procida in den vergangenen Monaten enorm.

In der entscheidenden Phase der Saison kann Procida dem Berliner Team nun nicht helfen. Sein Vertrag bei Alba läuft noch bis 2025.