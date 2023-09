„Schmerzen im Rücken“ Deutsche Basketballer bangen um Kapitän Schröder

Die deutschen Basketballer bangen bei der WM in Asien um einen Einsatz von Kapitän Dennis Schröder. Der 29-Jährige war beim klaren 100:73-Sieg gegen Georgien am Freitag ausgewechselt worden und konnte ab dem dritten Viertel nicht weiterspielen. Entwarnung konnte der Deutsche Basketball Bund (DBB) am Samstag nicht geben. „Er hat Schmerzen im Rücken. Wir müssen sehen, was er heute machen kann. Wir warten bis morgen und müssen sehen, wie es im Training und beim Werfen geht“, sagte Cheftrainer Gordon Herbert im Teamhotel. Ein Einsatz Schröders am Sonntag (13.10 Uhr/Magentasport) gegen Slowenien ist offen.

Deutschland ist nach vier Siegen bereits für das WM-Viertelfinale qualifiziert und reist am Montag zur Endrunde nach Manila. Gegen die ebenfalls qualifizierten Slowenen geht es nur noch um den Gruppensieg. Die Mitspieler hoffen auf ein Mitwirken Schröders. „Das wäre sehr wichtig. Dennis ist unser Anführer. Ich hoffe, dass es ihm bis morgen besser geht“, sagte Maodo Lo, der bei einem Ausfall von Schröder in die erste Fünf rücken dürfte. Wenn es bei diesem Turnier noch ein Spiel gibt, bei dem Schröder relativ folgenlos aussetzen könnte, wäre es nach dem geschafften Weiterkommen dieses. Ab Mittwoch beginnt dann für das deutsche Team die K.o.-Runde.

Das Team von Chefcoach Herbert musste in den vergangenen drei Spielen bereits auf Franz Wagner verzichten. Der Profi der Orlando Magic kämpft mit einer Knöchelverletzung und konnte bislang noch kein volles Kontakttraining absolvieren. Auch sein Einsatz gegen die Slowenen um Starspieler Luka Doncic entscheidet sich erst kurzfristig.