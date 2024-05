Schweizer Fußballerinnen kämpfen um Sichtbarkeit „Wenn sich jetzt nicht etwas tut, dann verlieren wir den Anschluss “

Der Zeitplan ist eng getaktet: Frühmorgens Fußballtraining, dann im Auto frühstücken, ein paar Stunden im Büro arbeiten, zur Vorlesung an die Uni fahren, dann wieder Training und Videoanalyse. Manchmal quetscht Leandra Flury sogar noch Krafttraining oder Physiotherapie dazwischen. Die 25-Jährige ist Fußballerin bei den Grasshoppers Zürich, die in der Super League spielen, der höchsten Spielklasse in der Schweiz. Parallel studiert sie soziale Arbeit und arbeitet beim Sozialdienst.

„Im Moment ist es extrem anstrengend“, sagt Flury. „Die Belastung ist sehr hoch. Ich komme nie auf die Stunden Schlaf, die ich eigentlich bräuchte. Koffein ist mein Mittel, um durch den Tag zu kommen.“ In der Schweiz können Fußballerinnen im Profibereich nur selten von ihrer Sportart leben. Auch bei den Grasshoppers studieren die meisten Spielerinnen, machen eine Ausbildung oder arbeiten.

Für Flury war trotzdem immer klar, dass sie ihre Leidenschaft nicht aufgeben will. Bereits im Alter von fünf Jahren begann sie mit dem Fußballspielen. Aufgewachsen in dem kleinen Ort Niederweningen, im Kanton Zürich, trainierte sie zunächst bei den Mädchen und später bei den Jungen. Ab 2010 spielte sie neun Jahre lang für den FC Zürich, bevor sie im Rahmen eines Sportstipendiums zwei Jahre im US-amerikanischen Bundesstaat Alabama lebte. Für zwei Saisons kehrte sie zum FC Zürich zurück. Anschließend ging es zu den Grasshoppers, bei denen sie bis heute unter Vertrag steht.

„Mir war früher nicht klar, dass die Grasshoppers ein Frauenteam haben“, erinnert sich Flury. „Fußballerinnen hatten kaum Sichtbarkeit, daher fehlten weibliche Vorbilder.“ Das änderte sich erst, als sie anfing, in Zürich zu kicken, und andere Spielerinnen kennenlernte, wie Riana Fischer, Tochter von Urs Fischer, dem ehemaligen Trainer des Bundesligisten 1. FC Union. Sie wurde für Flury nicht nur zu einem sportlichen Vorbild, sondern sie sind mittlerweile auch befreundet.

Auch mit Athanasia Moraitou, die bei Unions Frauenteam in der Regionalliga spielt, ist Flury befreundet. Sie kennen sich von der gemeinsamen Zeit in Alabama. Zu Beginn des Jahres traten ihre Teams in einem Freundschaftsspiel gegeneinander an. Union setzte sich auswärts souverän mit 3:0 durch – für Flury ein Zeichen, dass Köpenick mit der Professionalisierung seiner Frauenabteilung wichtige Fortschritte erzielt hat.

„Es ist beeindruckend, wie gut das Frauenteam organisiert ist“, sagt Flury. Auch Lara Dickenmann, Managerin der Grasshoppers, lobt die Arbeit in Berlin. „Die Spielerinnen sind alle Profis und können sich somit zu großen Teilen auf den Fußball konzentrieren“, sagt sie. „Man sieht, dass der Verein wirklich dahinter steht. Das ist ein gutes Zeichen für die Nachhaltigkeit des Projekts.“

Frauenteams werden bei Trainingszeiten benachteiligt

Dickenmann weiß, wovon sie spricht. Sie gilt als Koryphäe des Schweizer Fußballs. Während ihrer Karriere spielte sie für Olympique Lyon und den VfL Wolfsburg. Im Nationalteam war sie lange Zeit Rekordtorschützin und -nationalspielerin. „In Ländern wie Frankreich und Deutschland hat sich im Bereich Frauenfußball viel getan“, sagt sie, „aber die Schweiz steht an einem entscheidenden Punkt: Wenn sich jetzt nicht etwas tut, dann verlieren wir endgültig den Anschluss.“

Damit genau das nicht passiert, müsste sich strukturell einiges ändern, meint Dickenmann. Einzelne Vereine wie der FC Basel, die Young Boys Bern und Servette FC Chênois hätten zwar schon Maßnahmen ergriffen, um die Rahmenbedingungen für Frauen zu verbessern. In Genf etwa arbeiten Kanton und Sportamt eng zusammen, sodass Nachwuchsspielerinnen morgens in die Schule gehen und bereits am Nachmittag trainieren können. „Aber es mangelt an Unterstützung von der Liga“, so Dickenmann.

„Wir erwarten nicht, dass jede Spielerin von heute auf morgen von dem Fußball leben kann. Aber wir haben viele junge Talente in der Schweiz, die es verdienen, sich mehr auf den Sport konzentrieren zu können.“

Leandra Flury sieht in diesem Zusammenhang vor allem infrastrukturelle Probleme: „Frauenteams werden häufig nicht mitgedacht, etwa bei den Trainingszeiten und Trainingsplätzen“, sagt sie. Ihr Team trainiert teilweise erst spät am Abend. „Das ist auch ernährungstechnisch schwierig. Manchmal esse ich erst nach 22 Uhr Abendbrot.“

Flury machte einen Sexismus-Vorfall öffentlich

Hinzu kommt, dass der Fußball der Frauen wenig Sichtbarkeit hat. Über die Spiele werde meist nur dann berichtet, wenn es einen Skandal gäbe, sagt Flury. Diese Erfahrung machte sie selbst vor ein paar Monaten, als sie beim Pokalspiel gegen den FC Basel von zwei Männern sexuell belästigt wurde. „Das war kurz vor der Verlängerung, ich habe mich gerade aufgewärmt. Erst habe ich überlegt, ob ich hingehe, aber dann habe ich mich nicht getraut. Ich wollte auch nicht die Aufmerksamkeit auf mich ziehen und im schlimmsten Fall meinem Team schaden.“

Stattdessen entschied sie sich dazu, den Vorfall später auf Instagram öffentlich zu machen. „Nur wenn solche Vorfälle öffentlich gemacht werden, kann sich langfristig etwas ändern. Eigentlich sollte es aber nicht die Aufgabe von Frauen sein, uns immer wehren zu müssen.“

Von vielen Menschen aus der Fußballszene erhielt Flury für ihren Post viel Zuspruch, auch Politikerinnen wie Nationalrätin Anna Rosenwasser boten ihr Unterstützung an. Gleichzeitig kamen viele Presseanfragen. „Das war für mich viel Arbeit und eine sehr anstrengende Zeit.“ Flury würde sich wünschen, dass mediales Interesse nicht erst dann besteht, wenn es um Sexismus geht. Sondern, dass sportliche Themen und wichtige Turniere im Vordergrund stehen, zum Beispiel mit Blick auf die Europameisterschaft im kommenden Jahr.

Die wird nämlich in ihrer Heimat ausgerichtet – eine Chance für das Land, den Fußball der Frauen strukturell besser aufzustellen und populärer zu machen. „In der Schweiz kennt kaum einer die Nationalspielerinnen, das sollte sich durch die Heim-EM ändern“, so Flury.

Fußball-Fans erteilen dem Bundesrat die Rote Karte

Ob das gelingt, hängt nicht zuletzt davon ab, wie viel Geld die Schweizer Regierung, der Bundesrat, für das Turnier zur Verfügung stellt. Bei der EM der Männer, die 2008 in der Schweiz und Österreich stattfand, wurden 80 Millionen Franken ausgegeben.

Umso größer war die Enttäuschung, als im März bekannt wurde, dass gerade einmal vier Millionen Franken für die EM der Frauen angedacht sind. Ursprünglich war von 15 Millionen Franken die Rede, doch aus „Spargründen“ ist der Bundesrat nun zurückgerudert.

„Das ist sehr schade und kreiert im Vorfeld negative Energie“, sagt Dickenmann. „Würden mehr Gelder zur Verfügung gestellt, könnte man die Strukturen des Frauenfußballs langfristig aufbauen. Darauf könnte etwas Großes entstehen. Zumal das Interesse durchaus da ist: Bei einigen Spielen in dieser Saison waren über 7000 bis 8000 Zuschauende da.“

Mittlerweile haben sich zahlreiche Fußball-Fans zusammengeschlossen und eine Petition gestartet, damit der Bundesrat doch noch die 15 Millionen Franken zur Verfügung stellt. „Rote Karte für den Bundesrat“, heißt die Petition. Auch von politischer Seite gibt es Unterstützung, der Ständerat etwa hat sich einstimmig für eine Erhöhung des Budgets ausgesprochen. Viel Zeit bleibt allerdings nicht, damit der Bundesrat seine Meinung noch ändert – und der Fokus endlich auf dem Fußball liegt.