Frau Köhler, am 12. Februar haben Sie bei der Schwimm-WM in Doha die Goldmedaille gewonnen. Wie war die Zeit seit Ihrer Rückkehr?

Sehr aufregend. Meine Freunde haben mich toll begrüßt. Das Interesse an meiner Person ist neu für mich. Normalerweise ist ja eine längere Pause, wenn man eine WM geschwommen ist, aber jetzt geht es erst richtig los in Richtung der Olympischen Spiele.