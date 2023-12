„Seid ihr lebensmüde? Nehmt sofort den Schal ab!“ So bedrohlich kann ein Fußballspiel im Gästeblock sein

Ich verteidige Magdeburg, seitdem ich klein bin. Wenn jemand in Berlin behauptet, die Landeshauptstadt Sachsen-Anhalts sei langweilig oder trostlos, dann beginne ich meine Monologe über das Hundertwasserhaus, den Elbauenpark und den Botanischen Garten. Gerade in der Weihnachtszeit ist die Stadt, aus der ein großer Teil meiner Familie kommt, besonders schön anzusehen. Doch seit Dienstag gehen mir die üblichen Monologe nicht mehr so leicht über die Lippen.

An diesem Tag begleitete ich einen Freund zum Pokal-Achtelfinale des 1. FC Magdeburg gegen Fortuna Düsseldorf. Als gebürtiger Düsseldorfer hatte der Freund Tickets für den Gästeblock erworben und uns Schals in rot-weiß besorgt, die wir neben Wollsocken, Thermoleggins, und Pullovern trugen.

Als wir eine Stunde vor Anpfiff aus dem Zug stiegen, erblickten wir vor dem Hauptbahnhof die ersten Weihnachtsmarktbuden. „Willkommen in Sachsen-Anhalt“, sagte ich zu meinem Kumpel – ein wenig stolz auf den Anblick des verschneiten Bahnhofsplatzes, der überhaupt nicht trostlos aussah. Viel Zeit zum Antworten blieb ihm nicht. Plötzlich bauten sich mehrere Magdeburg-Fans vor uns auf. „Seid ihr lebensmüde?“, brüllte ein glatzköpfiger, mittelalter Mann. „Nehmt sofort den Schal ab!“ Andere Fans ließen drohende Kommentare und Gesten folgen.

Viel Raum für Vorfreude blieb nicht

Wir versteckten die Schals sofort unter unseren Jacken. Ein Düsseldorf-Fan erzählte später, dass er bereits bei seiner Ankunft am Bahnhof von Polizisten dazu aufgefordert worden sei, sämtliche Fankleidung auszuziehen, „weil es sonst aufs Maul gibt.“ Auch andere Gästefans zeigten sich irritiert von der Situation vor Ort. Auf der Website des 1. FC Magdeburg steht in der Gästeinfo: „Es ist ratsam, auf dem Weg zur MDCC-Arena keine Fankleidung anzulegen.“

Nun kann man dies als ganz normalen Fußball-Wahnsinn abtun, nach dem Motto: Wer Fankleidung trägt, muss eben mit Kommentaren rechnen. Man kann sich aber auch fragen, ob es richtig ist, Pöbeleien und Gewaltandrohungen auf diese Weise Stück für Stück zu normalisieren.

Viel Raum für Vorfreude blieb angesichts dieser Begrüßung jedenfalls nicht. Das mulmige Gefühl blieb auch in der Straßenbahn bestehen, als wir, eingeengt zwischen Magdeburg-Fans, krampfhaft darauf achteten, jeden Zipfel unserer Schals zu verdecken. Und das, obwohl der Verein die Straßenbahn explizit als Transportmittel für Gästefans empfiehlt.

Die Fortuna-Fans hielten sich mit Pyrotechnik nicht zurück. © IMAGO/Jan Huebner

Erst im Gästeblock machte sich dann die übliche euphorische Stimmung breit. Insgesamt waren über 20.000 Fans im Stadion, die Magdeburger machten tüchtig Stimmung und duften bereits früh jubeln, als Barış Atik in der 15. Minute zum 1:0 traf. Lange Zeit sahen die Gastgeber wie die Sieger aus, doch Joker Jona Niemiec drehte die Partie kurz vor Abpfiff innerhalb von nur fünf Minuten. Er traf erst in der 87. Minute und dann noch einmal in der Nachspielzeit. Prompt flog ein Böller Richtung Gästeblock, der auf den leeren Rängen landete.

Polizisten stürmten durch die Zugabteile

Wir hatten uns bereits vor dem Spiel mit anderen Zuschauern verabredet, um gemeinsam zum Bahnhof zu fahren. Nachdem wir die Schals unter der Jacke versteckt hatten, machten wir uns auf den Weg, wurden allerdings rasch von Düsseldorfer Fanbeauftragten und Polizisten aufgehalten, die uns eindringlich davor warnten, mit den Öffentlichen zu fahren oder zum Bahnhof zu laufen.

„Was ist denn die Alternative?“, fragte ich einen Polizisten. „Taxi rufen“, antwortete dieser und erklärte uns den Weg zu einer geeigneten Kreuzung. Nun ist es in Magdeburg ohnehin nicht ganz einfach, spontan ein Taxi zu erwischen, aber erst recht nicht am Spieltag. Wir warteten also vergeblich 40 Minuten.

Die Rückreise zum Bahnhof dauerte 2,5 Stunden

Dank meiner Magdeburger Familie schafften wir es dann – zweieinhalb Stunden nach Anpfiff – doch noch zum Bahnhof zu gelangen. Dieses Mal nicht zum Hauptbahnhof, sondern zum Neustädter Bahnhof – in der Hoffnung, weitere unangenehme Begegnungen vermeiden zu können.

Die Hoffnung wurde allerdings jäh zerstört, als plötzlich Polizisten durch die Abteile stürmten. Später stellte sich heraus, dass ein Magdeburger Fan einem gegnerischen Fan den Schal klauen wollte, ihn bedrohte und dessen Begleiter ins Gesicht schlug. Wie die „Magdeburger Volksstimme“ berichtete, wurde der Täter noch am Bahnhof gestellt. Gegen ihn läuft eine Strafanzeige wegen Körperverletzung.

In Berlin schien keiner überrascht zu sein über das Verhalten der Magdeburger Fans. Ich hörte Kommentare wie: „Das läuft doch immer so bei denen“ oder „So ist das eben bei den Klubs im Osten.“ Ist das so? Und muss man Anfeindungen deshalb hinnehmen? Sollte der Anspruch nicht sein, Gästefans sichere Anfahrtswege zu gewährleisten, anstatt ihnen pauschal die Fankleidung zu untersagen?

Kurz spürte ich den üblichen Impuls, vehement zu widersprechen. Dann dachte ich an das nächste Heimspiel des 1. FC Magdeburg. Das findet in anderthalb Wochen statt, wieder gegen Düsseldorf, dann allerdings in der Zweiten Liga. Uns ist die Lust auf einen weiteren Besuch im Magdeburger Stadion jedenfalls fürs erste gründlich vergangen.