Sensationssiegerin aus Berlin Golferin Alexandra Försterling ist in Europas Spitze angekommen

Alexandra Försterling hatte keine Chance. Als der Erfolg der Berliner Golfspielerin bei der Swiss Ladies Open feststand, stürmten mehrere Kolleginnen auf das 18. Grün und überschütteten die Turniersiegerin mit Wasser und standesgemäß auch mit Champagner. Die 23-Jährige versuchte vergeblich, die Flucht zu ergreifen – lachend fügte sie sich am Ende dem Unvermeidlichen.

Zuvor hatte sie die komplette Konkurrenz im Golfpark Holzhäusern in Schach gehalten und als es in der Schlussrunde am Ende um alles ging, zeigte sich Försterling ungemein nervenstark. „Ich habe versucht, mein Bestes zu geben und mein Golf zu spielen. Und alles andere auszublenden“, sagte sie später im Siegerinterview.

Auf die letzten beiden Spielbahnen ging sie schlaggleich mit ihrer deutschen Kollegin Sophie Witt, dann gelangen Försterling auf der 17 und 18 jeweils Birdies. „Es fühlt sich merkwürdig. Das ist das, worauf du hinarbeitest, aber wenn es dann passiert, ist es kaum zu glauben“, meinte sie. Drei 66er-Runden spielten sie in der Schweiz, im Finale am Sonntag blieb sie ohne jegliches Bogey.

Sie ist mit ihren Leistungen auf der Tour ein Vorbild für alle Mädchen und Jungen im Club. Miriam Hiller, Sportdirektorin im Golf- und Land-Club Berlin-Wannsee.

In ihrer ersten Profisaison hat Försterling damit bereits einen Titel gewinnen können, im Saisonranking auf der Ladies European Tour steht sie auf Platz 14, mit jetzt deutlich über 100.000 Euro an gewonnenen Preisgeldern. Dazu erhielt sie in der Schweiz einen besonderen Siegerpokal in Form einer Kuh – er wird sicherlich einen Ehrenplatz im Hause Försterling bekommen.

Glückwünsche gab es von allen Seiten, natürlich auch vom Golf- und Land-Club Berlin-Wannsee, ihrem Heimatverein: „Alex spielt in Wannsee, seit sie sieben Jahre alt ist, hat bereits als Jugendliche und auch mit unserer Damenmannschaft in der 1. Bundesliga große Erfolge errungen. Sie ist mit ihren Leistungen auf der Tour ein Vorbild für alle Mädchen und Jungen im Club“, freute sich Wannsees Sportdirektorin Miriam Hiller.

Försterling ging wie viele deutsche Golferin auf ein US-College

Markus Neumann, Sportvorstand im Deutschen Golfverband (DGV), meinte mit Blick auf Berlin: „Ich freue mich für die Athletin und ihre Trainer, gerade auch im Club in Wannsee, dass die viele Arbeit und der große Einsatz jetzt schon im ersten Profijahr mit einem ersten Sieg belohnt wird.“

Und DGV-Präsident Claus M. Kobold glaubt sogar, dass weitere Erfolge von Försterling jetzt fast zwangsläufig sind: „Sie wird die nächsten Wochen auf einem anderen Level performen, weil sie jetzt die Gewissheit hat, wirklich gewinnen zu können.“ Vielleicht könne sich Försterling jetzt in einen richtigen Flow spielen, das Potenzial dafür hätte sie in jedem Falle.

45.000 Euro Preisgeld erhielt Försterling für ihren Sieg bei der Swiss Ladies Open

Schon seit sie 14 Jahre alt ist, gehört sie zum deutschen Nationalkader, in jenem Jahr gewann sie auch das European Young Masters im Einzel und mit dem Team. Bis 2022 kamen fünf weitere Siege als Amateurspielerin hinzu, ehe sie im vergangenen Dezember Profi wurde und nun auf der Europa-Tour ihren bisher größten Erfolg feiern konnte.

Wie viele andere deutsche Golferinnen ist auch Alexandra Försterling den Weg in die USA gegangen, dort spielte sie an der Arizona State University von 2018 an mehrere Jahre. Auch da hat man den Sieg in der Schweiz registriert: „Wir könnten nicht stolzer auf Lexi sein. Sie hat so hart gearbeitet. Das wird der erste von vielen Siegen für sie sein“, sagte Cheftrainerin Missy Farr-Kaye.

Für den Solheim Cup, dem Mannschaftswettbewerb zwischen den besten europäischen Golferinnen und dem Team USA, wurde Försterling in diesem Jahr noch nicht nominiert. Dort einmal mitzuspielen, ist auch einer ihrer großen Träume. 2025 gibt es die nächste Austragung, dann könnte sich Alexandra Försterling im Profigolf etabliert haben. Zwischendurch stehen noch die Olympischen Spiele in Paris an, die Berlinerin hat sich für einen der beiden deutschen Startplätze nun nachhaltig ins Gespräch gebracht.