Fitness leicht gemacht: So trainieren Sie Schulter und Arme richtig

Unsere heutige Übung spricht in erster Linie unsere Schultermuskulatur und die äußere Armmuskulatur an. Für diese Übung benötigen wir ein Fitnessband, so Sie es besitzen, also eine Art Widerstandsband, auch Loop genannt. Alternativ können Sie auch einen herkömmlichen Gürtel nehmen, den Sie so einstellen, dass die Schlaufe ungefähr schulterbreit ist. Bei einem Bademantelgürtel müssten Sie einen Knoten binden.

Wir stellen uns hüftbreit hin, in den Beinen leicht eingewinkelt. Nun legen wir das Fitnessband oder den Gürtel um unsere äußeren Handgelenke. Schultern sind tief. Unsere Arme strecken wir vor unserem Brustkorb nach vorn durch. Nun drücken wir unsere gestreckten Arme nach außen gegen den Gürtel und verharren in dieser Position. Wir heben und senken die gestreckten Arme vor dem Körper. Wir lockern wieder etwas und spannen dann wieder nach außen an.

Achten Sie darauf, dass Ihr Oberkörper aufrecht und Ihre Arme vor dem Körper durchgestreckt bleiben. Diese Übung können sie zehn- bis fünfzehnmal langsam und sauer ausführen und in zwei bis drei Sätzen wiederholen.

Eine zweite Übung dient einem ähnlichen Zweck. Dafür stellen Sie sich mit einem 90 Grad nach oben angewinkeltem Arm gegen einen Türrahmen oder einen Wandvorsprung. Sie sollten dabei gerade und aufrecht stehen. Nun drehen oder drücken Sie ihren Oberkörper derart, dass Sie mit Ihrem angewinkelten Arm an Türrahmen oder Wandvorsprung auf Widerstand stoßen.

Video 00:46 Min. Fitness leicht gemacht: So trainieren Sie Schulter und Arme richtig

Eine letzte Übung, die unsere Schulter und Armmuskulatur trainiert und dehnt. Dafür stellen wir uns vor einen Tisch und stützen unsere Arme darauf. Wir legen die Handflächen derart ab, so dass die Fingerspitzen zum Körper zeigen. Dann führen wir bei gestreckten Armen unseren Oberkörper in Richtung Tischmitte bis es in den inneren Unterarmen zieht. Und wieder zurück. Auch diese Übung führen Sie bitte langsam und sauber aus.

Für diese drei Übungen wünschen wir Ihnen viel Energie und Spaß.

