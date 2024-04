Tagesspiegel Plus Sie in Köpenick, er in Charlottenburg : Marie-Louise und Benjamin Eta und ihre gemeinsame Liebe für den Fußball

Lange führten Unions Co-Trainerin Marie-Louise Eta und ihr Mann eine Fernbeziehung. Doch damit ist nun Schluss: Benjamin Eta wird Trainer bei Tennis Borussia. Die beiden verbindet nicht nur der Fußball.