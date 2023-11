Sieg gegen die Krise Borussia Dortmund dreht 0:2 gegen Gladbach

Ein Punkt aus drei Ligaspielen. Borussia Dortmund war gefordert. Und Trainer Edin Terzic ließ vor dem Spiel keine Zweifel daran. Man dürfe nicht nach 1:15 Minuten schon wieder vier Ballverluste haben. Und das Team brauche auch keinen Weckruf. Sprich: Es wisse, um was es ginge.

Das war die Ausgangssituation für die Dortmunder vor dem Heimspiel gegen eine zuletzt formstarke Mannschaft von Borussia Mönchengladbach. Die Lage nach 1:15 Minuten: noch okay, keine Ballverluste. Die Lage nach 13 Minuten: nicht mehr okay, 0:1 im Rückstand. Die Lage nach 28 Minuten: ganz und gar nicht okay, 0:2 im Rückstand.

Die anderen Partien Wolfsburg profitierte beim 1:0 durch Torjäger Jonas Wind (9.) von einem Torwartfehler von RB-Schlussmann Janis Blaswich. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch Yussuf Poulsen (52.) traf Rogerio (66.) zur neuerlichen VfL-Führung. In Freiburg erzielten die Darmstädter durch einen abgefälschten Schuss von Mathias Honsak (18.) das erste Tor. Lucas Höler (35.) gelang der Ausgleich für Freiburg. Ein Eigentor des Bremers Oliver Deman (9. Minute) brachte die Leverkusener früh auf die Siegerstraße. Jeremie Frimpong (42.) und Alejandro Grimaldo (76.) legten mit Toren nach. (dpa)

Doch spätestens dann hatte die Dortmunder Mannschaft wohl tatsächlich den Ernst der Lage erkannt. Borussia drehte das Spiel noch vor dem Halbzeitpfiff in ein 3:2. Am Ende der Begegnung stand sogar ein 4:2 auf der Anzeigetafel.

Es war ein fulminantes Spiel, trotz oder vielleicht sogar wegen viel Wind und Regen. Allzu leicht ließ sich die Abwehr des BVB zu Beginn düpieren. Rocco Reitz und Kouadio Koné schienen mit ihren Toren die Dortmunder Krise noch zu vergrößern. Aber Marcel Sabitzer, Niklas Füllkrug, Teenager Jamie Bynoe-Gittens und Donyell Malen retteten die Stimmung in der Dortmunder Arena und, wer weiß, vielleicht auch den Job von Terzic.

Nach der Pause spielten die Dortmunder dann groß auf, nur das Pech verhinderte zunächst die Führung. Ein Schuss von Reus etwa klatschte an die Latte. Doch wie das so ist, wenn man seine Chancen nicht nutzt - oftmals wird es bestraft. Und so kamen die Gladbacher gegen Ende des Spiels noch einmal auf. Ein Treffer wollte ihnen aber nicht mehr gelingen. Stattdessen gelang auf der anderen Seite Malen der Endstand. (Tsp)