Sie haben immer wieder angeregt, das Alpin-Programm zu straffen und die Abschaffung des Super-G ins Spiel gebracht. Hat Sie die Zeit vorm Fernseher in Ihrer Meinung bestätigt?



Ich war zum Beispiel immer ein großer Befürworter der Parallelrennen in den Städten, aber diese Magie, die sie für die Läufer haben, haben sie auf mich als Fernsehzuschauer nicht ausgeübt. Ich finde Teamwettbewerbe fast interessanter als diese Einzel-Parallelrennen.

Auch über Alpin-Ski hinaus haben Sie das aufgeblähte Programm der einzelnen Sportarten kritisiert.



Es ist einfach zu viel. Den Fernsehsendern bleibt bei den Olympischen Spielen zum Beispiel aufgrund des dichten Programms überhaupt keine Zeit mehr, auf die Athleten einzugehen und dem Zuschauer die Sportler auch emotional näher zu bringen. Ich bin einfach der Meinung, dass weniger besser wäre.

Neureuther, 34, hat 13 Siege im alpinen Weltcup geholt und nahm an drei Olympischen Spielen teilen. In Pyeongchang 2018 fehlte er... Foto: Angelika Warmuth/dpa

Sie waren bei drei Olympischen Winterspielen dabei, Pyeongchang haben Sie aus der Ferne verfolgt. Empfindet man als Zuschauer Olympia anders als die Athleten vor Ort?



Wenn du eine Silbermedaille gewinnst, ist das natürlich Wahnsinn. Aber wenn man sich vorgestellt hätte, was das für Sportdeutschland bedeutet hätte, wenn die Spiele nicht in Südkorea stattgefunden hätten sondern in München. Dann wären beim Eishockeyfinale die Straßen leergefegt gewesen, alle hätten das Spiel angeschaut. Es gab viele geniale Leistungen und auch magische Momente bei diesen Winterspielen, aber das spürst du als Sportler auch nicht so, wenn es vor 1000 Zuschauern stattfindet. Es ist einfach insgesamt sehr schwierig, Olympische Spiele in Ländern auszutragen, die keine Wintersporttradition haben. In traditionellen Orten ist die Stimmung eine ganz andere, viel emotionaler. Das sieht man ja auch im Ski-Weltcup, in Kitzbühel oder Schladming.

Was muss passieren, dass sich einmal ein traditioneller Wintersportort findet, der Olympia ausrichten will und nicht schon vor der Bewerbung am Widerstand der Bevölkerung scheitert?



Es ist viel kaputt gemacht worden in den vergangenen zwei Jahrzehnten. Das wieder hinzubekommen, dauert viele, viele Jahre. Es geht ja nur noch um Macht und ums Geldverdienen, aber die Leute akzeptieren das nicht mehr. Ich glaube, viele erkennen, dass das große Ganze, dass unsere Welt, absolut im Vordergrund stehen muss und nicht die Macht der Funktionäre. Und das ist leider nicht mehr geschehen in den vergangenen Jahren.

Sollten sich da nicht Athleten besser einbringen? Zum Beispiel auf den Weg, den der Säbelfechter Max Hartung bestreitet. Er versucht, mehr Unabhängigkeit und Professionalität für die Athletenkommission des DOSB zu erreichen.



Ich bin mit Max im regen Austausch. Ich finde, er macht das super. Ich habe ihm gesagt, dass er uns Sportlern damit sehr hilft.

Können Sie als meinungsstarker Athlet vorstellen, da mitzumachen?



Vorstellen kann ich es mir prinzipiell schon. Aber wenn man noch aktiv ist, ist das schon sehr schwierig. Wenn, dann wäre das etwas für nach der Karriere. Die Frage ist, inwieweit man wirklich eingreifen und etwas verändern kann. Wenn ich das Gefühl habe, ich kann etwas bewirken, könnte ich mir das schon vorstellen. Aber es geht da nicht nur um meine Person, ich will mich nicht in den Vordergrund drängen. Das ganze System zu durchbrechen, ist wahnsinnig schwer. Das schafft ein einzelner Sportler ohnehin nicht, da müssten alle zusammenhalten.

Das Gespräch führte Elisabeth Schlammerl.