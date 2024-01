Skistar Marco Odermatt vor dem Alpin-Klassiker Auf der Streif ist sogar er „ein bisschen nervöser“

Der Einfallsreichtum der Veranstalter im Ski-Weltcup treibt gelegentlich seltsame Blüten. Wer in Levi gewinnt, bekommt ein Rentier als Trophäe, in Val d’Isere gab’s einmal eine Kuh – wenn auch beides nicht zum Mitnehmen. Im Gegensatz zu den sonstigen, manchmal üppigen Pokalen, die für Platzprobleme daheim sorgen, jedenfalls für Seriensieger wie Marco Odermatt, der auch noch in einer WG wohnt.

Allein für jene Trophäen, die der Schweizer nur in den vergangenen beiden Jahren mit nach Hause brachte, reicht ein Schrank nicht mehr aus. Vor ein paar Tagen in Wengen fügte er seiner ohnehin schon großen Sammlung zwei etwas altmodische Zinnkrüge hinzu und nun in Kitzbühel hat er gute Chancen, mit einer oder gar zwei Gämsen heimzukommen. Keine lebenden natürlich, sondern aus Mineralharz gegossene, die es für die Besten des Hahnenkammwochenendes gibt. Am Freitag und am Samstag stehen die Abfahrten an (jeweils 11.30 Uhr), am Sonntag dann der Slalom.

Vor allem in Jahren, in denen es kein Großereignis gibt, ist die Abfahrt am Samstag auf der Streif das wichtigste Rennen der Saison. Für einige ist es das sogar auch, wenn kurz danach eine WM stattfindet. Odermatt spricht von einem „Mythos“, der von der Atmosphäre und der sportlichen Herausforderung ausgeht. „Es ist eines der schwierigsten, wenn nicht das schwierigste Rennen“, sagt er. Weshalb in Kitzbühel alles ein bisschen anders sei. „Man ist ein bisschen nervöser. Es braucht eine größere Spannung auch im Training, dass alles gut kommt.“

Marco Odermatt in Zahlen: Alter: 26

Weltcupsiege: 31 (Riesenslalom: 18, Super-G: 11, Abfahrt: 2)

Gesamtweltcupsiege: 2

WM-Titel: 2 (2023 in der Abfahrt und im Riesenslalom)

Olympiasiege: 1 (2022 im Riesenslalom)

Dabei wirkt vor allem Odermatt so gut wie nie nervös. Er strahlt selbst bei Höchstgeschwindigkeiten auf der Piste eine Leichtigkeit und Lockerheit aus, dominiert im Riesenslalom, oft im Super-G und nun auch in der Abfahrt. Sieben seiner zwölf Rennen in diesem Winter gewann er, bei vier weiteren stand er auf dem Podest.

Saisonübergreifend ist die Bilanz noch imposanter: 20 Siege in den vergangenen 38 Rennen, nur fünf Mal war er nicht unter den besten Drei platziert. „Wenn es passt, dann passt es“, sagt er vor eine paar Tagen bei ServusTV. „Dann geht alles ein bisschen leichter und kann man auch mal spielen, muss nicht immer hundert Prozent riskieren, um ein gutes Rennen zu fahren“.

In der Schweiz ist er fast so populär wie Roger Federer

Es hat aber auch mit seinem Fahrstil zu tun. Niemand verstehe es, „so gefühlvoll und exakt den richtigen Druck und Winkel zu erzeugen, ohne die Energie zu verpuffen“, schrieb der frühere Weltklasse-Abfahrer und jetzige ZDF-Experte Marco Büchel in einem Beitrag für die „Schweizer Illustrierte“.

Odermatt ist zwar in der Zentralschweiz aufgewachsen, in einer Gegend mit der größten Bergbahn-Dichte. Aber ihm fehlt die Rauheit, die diese Regionen ihren Bewohnern manchmal verleihen, aber auch robust macht. Odermatt lebt von seinem Instinkt und dem Skigefühl mehr als von einer körperlichen Widerstandsfähigkeit, obwohl er in der Vorbereitung auf diese Saison Muskelmasse aufgebaut hat. Smart auf der Piste und außerhalb. Längst genießt der immer freundliche Odermatt mit seinem spitzbübischen Lächeln fast so hohe Sympathiewerten in der Schweiz wie die ehemalige Nummer eins im Tennis, Roger Federer.

Zuletzt gewann Odermatt erstmals ein Weltcup-Rennen in der Abfahrt. Und das bei seinem Heimrennen in Wenger. © AFP/Marco Bertorello

Manchmal muss er sich fragen lassen, wohin das noch alles führt. Mit nur 26 Jahren hat er bereits fast alles gewonnen, was es für einen Skirennläufer zu gewinnen gibt: Olympia-Gold 2022, zwei WM-Titel 2023, zweimal nacheinander den Gesamtweltcup, und wenn er sich nicht noch verletzt, wird er die große Kristallkugel am Ende dieser Saison zum dritten Mal überreicht bekommen. Und Odermatt hat den mehr als 20 Jahre alten Rekord von Hermann Maier von 2000 Weltcuppunkten in einem Winter überboten.

Nur zwei Jahre brauchte er für das alles. In diesem Winter kann er nur noch an ein paar Kleinigkeiten feilen, seine famose Karriere abrunden. Der bislang fehlende Abfahrtssieg im Weltcup gelang ihm in der vergangenen Woche. Und dass Odermatt diesen kleinen Makel bei seinem Heimrennen in Wengen tilgte, passt zu seiner Fähigkeit, ein Gespür für das richtige Timing zu haben.