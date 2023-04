Slowenischer Radstar fährt allen davon Tadej Pogacar ist der neue Kannibale

Tadej Pogacar, zweifacher Tour de France-Sieger, strebt in dieser Woche das Ardennen-Triple an. Nach seinem Sieg am Sonntag beim Amstel Gold Race will er am Mittwoch auch den Wallonischen Pfeil gewinnen und am Sonntag seine Klassiker-Kampagne mit einem Sieg bei Lüttich-Bastogne-Lüttich abschließen.