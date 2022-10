Souveräner Sieg in Rostock Alba Berlin gewinnt Spitzenspiel und bleibt ungeschlagen

Alba Berlin bleibt in der Basketball-Bundesliga weiter in der Erfolgsspur. Der Titelverteidiger dominierte am Sonntag das Spitzenspiel gegen den bis dahin ebenfalls noch ungeschlagenen Aufsteiger Rostock Seawolves und siegte deutlich mit 104:70 (46:36). Alba hat damit alle fünf Ligaspiele gewonnen. Beste Berliner Werfer waren Yanni Wetzell mit 19 und Louis Olinde mit 16 Punkten.

Trainer Israel Gonzalez standen die zuletzt verletzt fehlenden Jaleen Smith und Johannes Thiemann wieder zur Verfügung. Dafür bekamen Christ Koumadje und Gabriele Procida eine Verschnaufpause. Es entwickelte sich von Beginn an eine intensive Partie, weil Rostock das Berliner Tempo mitging. Und so waren die ersten Minuten sehr ausgeglichen.

Die Gastgeber zeigten sich besonders aus der Distanz treffsicher, Alba hatte Vorteile unter dem gegnerischen Korb. So kamen die Berliner immer wieder zu zweiten Wurfchancen. Zu Beginn des zweiten Viertels wurde die Führung des Titelverteidigers erstmalig zweistellig (28:18). Rostock kam zwischenzeitlich zwar wieder heran, aber Alba blieb bis zur Pause abgeklärter.

Nach dem Seitenwechsel wuchs dann die Berliner Dominanz weiter an. Defensiv ließen sie nur noch wenig zu und jeder Rostocker Fehler wurde eiskalt bestraft. Gegen Ende des dritten Viertels wuchs der Vorsprung erstmalig auf 20 Punkte an (66:46). Und das ließ sich Alba bis zum Ende nicht mehr nehmen. (dpa)

