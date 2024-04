Spannendes DEL-Finale Sturm-Duell zwischen Bremerhaven und Berlin

Die vergangenen Tage haben gutgetan. Weil sowohl die Eisbären als auch die Fischtown Pinguins nur fünf Spiele gebraucht haben, um sich für das Finale um die deutsche Meisterschaft der Deutschen Eishockey Liga (DEL) zu qualifizieren, konnten sich beide Teams vor dem ersten Aufeinandertreffen an der Nordseeküste am Freitagabend (19.30 Uhr, Magentasport) eine kleine Auszeit gönnen und noch in einigen Trainingssessions an den Details arbeiten. „Wir konnten den Tank gut auffüllen“, sagt Berlins Stürmer Leo Pföderl.