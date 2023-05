Spekulationen um Karl-Heinz Rummenigge Der FC Bayern vor dem großen Knall

So kurz vor dem Ende der Saison herrscht beim FC Bayern stets rege Betriebsamkeit. Die Angestellten haben in der Regel alle Hände voll zu tun, um die diversen Feierlichkeiten zu organisieren, und die sportliche Führung bastelt am künftigen Kader. Nur die Spieler können durchschnaufen, weil sie ja frühzeitig ihre Aufgabe erledigt und den Meistertitel längst gesichert haben. So war es jedenfalls in den vergangenen zehn Jahren. Dieses Mal ist aber alles anders an der Säbener Straße.