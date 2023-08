Spendenlauf von Berlin nach Warschau Zu Fuß gegen Kinderarmut und Antisemitismus

Die meisten Touristen und Besucher am Brandenburger Tor haben sich an den wenigen schattigen Plätzen versammelt, die der Pariser Platz bei über 30 Grad und praller Sonne zu bieten hat. Bei diesen Temperaturen sitzt man am besten am See oder genießt ein erfrischendes Eis. Allzu große körperliche Anstrengungen kommen einem dabei eher nicht in den Sinn, und schon gar kein Lauf über 1000 Kilometer.