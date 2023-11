Spitzenspiel beim 1. FC Union Türkiyemspor gibt sich nicht mit Platz drei zufrieden

Türkiyemspor ist nicht der ewige Dritte, das stellt Mehmet Bolat zuallererst klar. Auch wenn die Fußballerinnen aus Kreuzberg in dieser und der vergangenen Saison in den Aufeinandertreffen mit dem 1. FC Union und Viktoria Berlin meist den Kürzeren zogen und nach Ende der vergangenen Saison Platz drei belegten, sieht Türkiyemspors Trainer Bolat sein Team nicht in dieser Rolle. „In der Saison 21/22 stand Türkiyemspor vor Union und Viktoria, auf dem zweiten Platz hinter Turbine Potsdam“, erinnert Bolat.