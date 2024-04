Strecke, Temperaturen, Ernährungstipps Das ist beim Berliner Halbmarathon zu beachten

Die Pressekonferenz zum Halbmarathon war schon einmal das passende Setting für den Lauf am Sonntag. Im wunderschönen Titanic-Hotel in Mitte versammelten sich am Freitagvormittag derart viele Besucher, dass es ziemlich warm wurde im Konferenzraum. Vorschwitzen war angesagt für den Berliner Halbmarathon, der zum 43. Mal stattfindet.