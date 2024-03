Stürmer-Talent FC Bayern verlängert Vertrag mit Tel langfristig

Der FC Bayern München plant langfristig mit Stürmer Mathys Tel. Der 18-Jährige verlängerte am Mittwoch seinen bis 2027 datierten Vertrag bis zum 30. Juni 2029. Mit der vorzeitigen und langfristigen Vertragsverlängerung dokumentierte der deutsche Fußball-Serienmeister, welche Bedeutung Tel im zukünftigen Team haben wird. Er ist der Fußball-Profi im Team der Münchner mit der längsten Vertragslaufzeit − kein anderes Arbeitspapier läuft bis ins Jahr 2029.

Tel war im Sommer 2022 für rund 20 Millionen Euro Ablöse von Stade Rennes nach München gewechselt. „Wir freuen uns sehr, dass Mathys Tel seinen Vertrag beim FC Bayern verlängert hat. Er ist ein wichtiger Baustein für die Zukunft dieser Mannschaft, mit ihm haben wir die nächste Generation des FC Bayern schon jetzt in unserem Kader“, sagte Sportvorstand Max Eberl laut Mitteilung. „Er wird viele Ausrufezeichen setzen − hier, beim FC Bayern.“

Zuvor hatten französische Medien über die vereinbarte Vertragsverlängerung berichtet. „Spieler wie Mathys Tel wünscht sich jeder Club: jung, extrem talentiert, hungrig und lernwillig. Diese Selbstverständlichkeit, wie er mit seinen 18 Jahren bereits auf diesem Niveau spielt, ist etwas Besonderes“, sagte Sportdirektor Christoph Freund. „Wir wollen die richtige Mischung in unserem Kader, und hier spielt Mathys eine wichtige Rolle.“

Tel kam in München in bisher beachtlichen 59 Pflichtspielen zum Einsatz. Dabei gelangen ihm 13 Tore. „Diese Vertragsverlängerung bedeutet mir sehr viel. Ich habe beim FC Bayern schon viel gelernt - auf und außerhalb des Platzes“, sagte der französische U21-Nationalspieler, der meist noch in der Jokerrolle fungiert. „Wenn du für den FC Bayern spielst, willst du immer alle Titel gewinnen, ich möchte Tore schießen und vorbereiten, spiele mit Herz und Energie für den FC Bayern und gebe alles für diesen Club und seine Fans.“ (dpa)