Tod im Alter von 92 Jahren Brasilien trauert um Fußball-Ikone Mario Zagallo

Brasiliens Fußball trauert um seine Ikone Mario Zagallo. Der frühere Weltmeister starb im Alter von 92 Jahren, wie die Familie in der Nacht zum Samstag (Ortszeit) über Zagallos Instagram-Account mitteilte. Der brasilianische Fußball trauere „um eine seiner größten Legenden“, sagte Verbandspräsident Ednaldo Rodrigues laut einer Mitteilung des Verbands CBF. Der CBF ordnete eine siebentägige Trauer zu Ehren Zagallos und eine Schweigeminute vor den Partien am Wochenende an.

Zagallo hatte 1958 und 1962 an der Seite der Legende Pelé den WM-Titel gewonnen, 1970 führte er die Seleção als Nationaltrainer zum dritten Titelgewinn. Er war damit der erste Mann, der sowohl als Spieler als auch als Trainer Fußball-Weltmeister wurde. Später gelang dies auch Franz Beckenbauer und dem Franzosen Didier Deschamps.

1994 war Zagallo als Assistent von Nationaltrainer Carlos Alberto Parreira auch am vierten WM-Titel Brasiliens maßgeblich beteiligt und übernahm anschließend ein zweites Mal das Amt des Nationaltrainers. 1997 gewann er mit dem Team die Copa America, ein Jahr später mussten sich die Brasilianer im WM-Finale Frankreich geschlagen geben.

Zagallo sei ein „hingebungsvoller Vater, liebevoller Großvater, fürsorglicher Schwiegervater, treuer Freund, erfolgreicher Profi und ein großer Mensch“ gewesen, heißt es in der Erklärung der Familie, die den Ex-Nationalspieler als „großes Idol“ würdigte. (dpa)