Toni Kroos ist der Bessermacher Das DFB-Team befindet sich endlich auf dem richtigen Weg

Es ist schon erstaunlich, dass jemand, der so lange Zeit kein Teil des deutschen Fußball-Nationalteams war, einen solch entscheidenden Anteil an dessen Sieg haben kann. Toni Kroos war beim 2:0-Sieg gegen Frankreich am Samstagabend der überragende Spieler auf dem Platz und ein Grund, dass sich deutsche Fans wieder Hoffnungen auf eine erfolgreiche Europameisterschaft im eigenen Land machen dürfen.