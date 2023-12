Totes Trabrennen bei der Amateurmeisterschaft Statt eines Siegers gibt es nun gleich zwei

Eigentlich sollte die Entscheidung erst am kommenden Sonntag fallen. Doch dann ging alles plötzlich ganz schnell: Das Duell zwischen der Berlinerin Emma Stolle (26) und ihrem in Mönchengladbach lebenden Widersacher Tom Karten (22) um die deutsche Amateurmeisterschaft der Trabrennfahrer mündete in einem Gleichstand. Beide erzielten in der aktuellen Saison jeweils 23 Siege und werden sich nun den Titel teilen.