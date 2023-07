Im Materialwagen bei der Tour Das Team für alle Fälle

Für Bruno Mallet beginnt ein Arbeitstag bei der Tour de France schon am Tag davor. Denn da geht der Leiter des Shimano Neutral Service Teams zu den Mechanikern der 22 Rennställe der Tour de France und erkundigt sich, ob es am Folgetag große Änderungen an den Rädern geben wird. Welche Reifen werden verwendet?