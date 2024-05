Trabrennsport-Legende Mit 74 Jahren ist Wewering wieder auf Titeljagd

An seine erste Teilnahme am Traber-Derby, dem wichtigsten Sulkyrennen der Bundesrepublik, kann sich Heinz Wewering erinnern, als hätte sie erst gestern stattgefunden. Es war 1972 und die Tribünen der Mariendorfer Piste waren mit 35.000 Zuschauern drückend überfüllt. Wewering war damals 22 Jahre alt und steuerte in dem mit 200.000 D-Mark dotierten Finale einen Fuchshengst namens Dürer.

Er erzählt: „Ich hatte eine sehr gute Position und glaubte an meine Siegchance. Als wir durch die letzte Kurve Richtung Zielgerade schossen, wollte ich meinen Hengst zum Angriff führen.“ Doch dann geschah das Unglück. Ein gegnerisches Pferd geriet genau in jener Sekunde völlig außer Kontrolle und es kam zu einer Kollision.

Wewering wurde in hohem Bogen aus dem Sulky geschleudert – der in Griffweite liegende Triumph entwickelte sich zu einem schmerzvollen Sturz. Der Sieg ging stattdessen an eine der Galionsfiguren des Trabrennsports. An den legendären Johannes Frömming (1910-1996), der nicht nur für die Scharen seiner Fans, sondern auch für Wewering selbst das größte Idol war.

16.934 Rennen hat Wewering bisher gewonnen.

Damals war noch nicht zu ahnen, dass Wewering sein Vorbild eines Tages um Längen überflügeln würde. Doch schon bald bahnte sich eine unvergleichliche Karriere an. Denn 1977 wurde der Sportler zum ersten Mal Deutscher Meister der Trabrennfahrer. Er holte sich einen Titel, den er im Anschluss 29 Jahre lang nicht mehr abgeben sollte. Er wurde zudem zweimal Welt- und viermal Europameister. Und der Schmach seiner ersten Derby-Teilnahme entwickelte sich nicht zu einem Trauma.

Wewering ist der mit Abstand erfolgreichste Sulkyfahrer des Kontinents

Im Gegenteil: 1981 gelang ihm sein erster Sieg in dem Klassiker und seitdem hat er sieben weitere Pferde zum Derby-Triumph geführt. Der mittlerweile 74 Jahre alte Sportler verfügt über eine Bilanz, die nahezu irreal erscheint. Denn Wewering, der zusammen mit seinen acht Geschwistern im westfälischen Münster aufgewachsen ist und seit 2010 in Berlin lebt, hat bisher exakt 16.934 Rennen gewonnen. Er ist mit dieser schier unglaublich anmutenden Statistik der mit Abstand erfolgreichste Sulkyfahrer des Kontinents.

Heinz Wewerings Karriere weist nicht nur Höhepunkte auf. © Heiko Lingk

Die Siegzahl seines einstigen Idols Johannes Frömming, der 5.592 Mal als Erster über die Ziellinie fuhr, hat Wewering somit fast verdreifacht. Doch es gibt vieles, was beide Lichtgestalten des nationalen Sulkysports eint. Zum einen die Fähigkeit, sich nach bitteren Ereignissen und Niederlagen immer wieder aufzurichten. Frömming musste im Zweiten Weltkrieg miterleben, wie einige seiner besten Pferde Bombardements zum Opfer fielen oder aus der Not heraus zu Nahrung verarbeitet wurden.

Wewering blieben derart drastische Dinge zwar erspart, aber auch seine Karriere weist nicht nur Höhepunkte, sondern auch Tiefen auf. Als sein ehemals über 200 Pferde umfassender Rennstall angesichts der wirtschaftlichen Schwierigkeiten, unter denen der deutsche Trabrennsport insbesondere zu Beginn dieses Jahrtausends litt, nicht mehr zu halten war, emigrierte er nach Italien. Doch Wewering kehrte später wieder zurück, gewann in seiner Heimat weitere bedeutende Klassiker und gibt trotz seines fortgeschrittenen Alters bis zum heutigen Tag nicht auf.

Denn er verfügt ähnlich wie Frömming, der im Alter von 77 Jahren noch ein wichtiges internationales Rennen – den Preis der Stadt Wien – gewann, über eine enorme Zähigkeit. Ab Herbst 2023 musste Wewering zwar aufgrund einer notwendig gewordenen Augenoperation eine Auszeit einlegen. Aber aufzuhören, das war für ihn kein Thema und an diesem Sonntag (erster Start um 13 Uhr) kehrt der beste deutsche Traberprofi aller Zeiten nach sieben Monaten Pause wieder auf die Mariendorfer Bahn zurück.

In der mit 10.000 Euro dotierten Silber-Serie wird Wewering eine Stute namens Lauria Inferior S steuern. Sie gehört zu den Außenseitern. Doch der „Mann mit den goldenen Händen“ – wie ihn seine Anhänger nennen – hat schon so manchem scheinbar chancenlosen Pferd zum Sieg geführt. In den sozialen Medien äußern sich die Fans jedenfalls begeistert und schreiben fleißig Kommentare wie „Der Allergrößte aller Zeiten“ oder „Endlich wieder da“.