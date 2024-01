Trainer steht in der Kritik Wie geht es weiter mit Nenad Bjelica beim 1. FC Union?

Den Vergleich zu Urs Fischer wollte man beim 1. FC Union eigentlich schon von Anfang an um jeden Preis vermeiden. Als Nenad Bjelica im November den Trainerposten übernahm, war es jedem klar, dass er in große, fast unmöglich große Fußstapfen tritt. Auch im Dezember betonte Vereinspräsident Dirk Zingler wieder, dass man den Erfolg des neuen Trainers nicht an denen seines Vorgängers messen sollte.