Treffen mit dem Kaiser Wie ich Franz Beckenbauer öffentlich blamierte

Es war ein Samstag im späten Frühling 2004, an dem ich rund einen Monat vor meinem neunten Geburtstag gleich zwei vorzeitige Geschenke bekommen sollte. Am Abend würde in Gelsenkirchen in der Arena Auf Schalke das Champions-League-Finale zwischen dem FC Porto und dem AS Monaco stattfinden.

Weil ein hessischer Radiosender damals die Möglichkeit bekam, die Einlaufkinder zu stellen und dafür unter anderem auf der Suche nach einer Fußballerin aus der Region war, die unter 1,30 Meter groß ist – damals gab es dahingehend noch Vorgaben, um Spieler vor laufender Kamera nicht zu verdecken – entschied das Los auf mich (riesig war die Auswahl hier nicht).

Gezogen wurde es vor etwas über zwanzig Jahren von Bruno Labbadia, dem damaligen Trainer des SV Darmstadt 98, der gegen meinen Heimatverein in der Oberliga Hessen um den Wiederaufstieg in die Dritte Liga kämpfte.

Dass ich an diesem Abend im Mai an der Seite von Monacos Kapitän Ludovic Giuly den Rasen betrat und sich neben mir die beiden Trainer José Mourinho und Didier Deschamps die Hand zur Begrüßung gaben, war natürlich ein riesiges Highlight.

Vielleicht nicht größer, aber mindestens genauso besonders war die Begegnung am selben Morgen. Zwei weitere Einlaufkinder und ich durften im Vorfeld des Finalspiels gemeinsam mit dem Radiosender Franz Beckenbauer treffen, der im Jahr 2004 noch Präsident des FC Bayern und außerdem einer der Vizepräsidenten des DFB war.

Vor dem großen Finale. Unsere Autorin war in der ersten Reihe dabei. © Imago

Zwar war mir im Alter von acht Jahren mit Sicherheit nicht völlig bewusst, wer da vor mir steht. Aber durch meine von Fußball geprägte Kindheit wusste ich durchaus um den Legendenstatus, den der Kaiser zu dieser Zeit schon innehatte. Als der 58-jährige Beckenbauer schließlich zur Tür hereingeschlendert kam, erstarrte nicht nur ich vor Ehrfurcht. Die verflog aber schnell, als er zu reden begann.

Ich bin der Franz. So stellte sich Beckenbauer unser Autorin vor.

Erst stellte er sich vor mit den Worten „Ich bin der Franz“, dann fragte er mich locker, wie es in meiner „Fußballkarriere“ so läuft und wem ich denn in der Bundesliga die Daumen drücke. Als ich SC Freiburg antwortete, sagte er, dass ich mir bei Volker Finke als Trainer keine Sorgen um den Klassenerhalt in der nächsten Saison machen müsse (Freiburg stieg ab, aber macht nix Franz).

Gruppenbild mit dem Kaiser. Unsere Autorin steht vorne in der Mitte. © promo

Im Laufe des Gesprächs schaltete sich dann auch der Radiosender ein und wir Kinder durften Beckenbauer Fragen stellen. Die einzige Vorgabe war, dass sie nicht allzu persönlich sein sollten. Dumm nur, dass ich verstand, dass genau das von uns verlangt wurde. Und so nahm ein Interview seinen Lauf, das sich Beckenbauer sicher nicht vorgestellt hatte.

Als ich ihn nach seinen Kindern fragte, wer von ihnen Fußball spielte und ob er denn da regelmäßig zuschauen würde, kam er erst mit den Vereinen und dann mit den Namen der Kinder durcheinander und verstrickte sich zunehmend. Und diese Vorlage nutzte der Radiosender natürlich, um sich den Tag über immer wieder Scherze on air mit dem Kaiser zu erlauben und das Gespräch nicht nur einmal im Tagesprogramm laufen zu lassen.

Ob Franz Beckenbauer den Beitrag jemals angehört hat, weiß ich nicht. Hätte er es getan, hätte er sicher gelacht. Schlimm fand er das Ganze jedenfalls nicht. Und wenn doch, hätte er es mir nicht gesagt, dazu war er einfach zu charmant.